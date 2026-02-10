росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА
Київ • УНН
Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини, спричинивши пошкодження та пожежу. Частина населених пунктів залишилася без світла, фахівці працюють над відновленням.
Вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі на півдні Одеської області, що призвело до пошкоджень та пожежі. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, через атаку частина населених пунктів залишилася без електропостачання, проте наразі фахівці вже працюють над відновленням мереж. Про це пише УНН.
Деталі
Унаслідок нічного обстрілу було зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики та адміністративної будівлі. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальні служби.
Вночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини
Інформація про постраждалих серед мирного населення чи працівників об'єктів до адміністрації не надходила.
Через пошкодження обладнання частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Аби забезпечити роботу лікарень та інших життєво важливих установ, обʼєкти критичної інфраструктури були невідкладно переведені на резервне живлення від генераторів.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки та активне відновлення електропостачання для побутових споживачів.
