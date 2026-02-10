росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА

$43.050.09
9 лютого, 22:01 • 7304 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 14181 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 14487 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 14525 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 14338 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 15301 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 17254 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 28397 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 45598 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43468 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Популярнi новини
Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський9 лютого, 19:44 • 4110 перегляди
рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер9 лютого, 20:39 • 3518 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА9 лютого, 20:51 • 9094 перегляди
Європейський парламент проведе у середу прискорене голосування за надання Україні кредиту на 90 млрд євро9 лютого, 21:19 • 3376 перегляди
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 4494 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 19757 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 27848 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 66421 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 87906 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 103666 перегляди
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 9364 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 11577 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 12186 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 38388 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 41150 перегляди
росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини, спричинивши пошкодження та пожежу. Частина населених пунктів залишилася без світла, фахівці працюють над відновленням.

росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА

Вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі на півдні Одеської області, що призвело до пошкоджень та пожежі. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, через атаку частина населених пунктів залишилася без електропостачання, проте наразі фахівці вже працюють над відновленням мереж. Про це пише УНН.

Деталі

Унаслідок нічного обстрілу було зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики та адміністративної будівлі. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальні служби.

Вночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини

– зазначив Олег Кіпер у своєму Telegram–каналі.

Інформація про постраждалих серед мирного населення чи працівників об'єктів до адміністрації не надходила.

Через пошкодження обладнання частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Аби забезпечити роботу лікарень та інших життєво важливих установ, обʼєкти критичної інфраструктури були невідкладно переведені на резервне живлення від генераторів.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та активне відновлення електропостачання для побутових споживачів.

російська атака дронами на Вільнянськ: серед поранених дворічна дитина - ОВА10.02.26, 06:43 • 1084 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область