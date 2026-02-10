$43.050.09
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Россияне ночью атаковали энергообъекты Одесской области: в трех громадах частично пропал свет – ОВА

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области, вызвав повреждения и пожар. Часть населенных пунктов осталась без света, специалисты работают над восстановлением.

Россияне ночью атаковали энергообъекты Одесской области: в трех громадах частично пропал свет – ОВА

Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области, что привело к повреждениям и пожару. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, из-за атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения, однако сейчас специалисты уже работают над восстановлением сетей. Об этом пишет УНН.

Подробности

В результате ночного обстрела были зафиксированы повреждения объекта энергетики и административного здания. На месте попадания возник пожар, который ликвидировали спасательные службы.

Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

– отметил Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших среди мирного населения или работников объектов в администрацию не поступала.

Из-за повреждения оборудования частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Чтобы обеспечить работу больниц и других жизненно важных учреждений, объекты критической инфраструктуры были немедленно переведены на резервное питание от генераторов.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и активное восстановление электроснабжения для бытовых потребителей.

российская атака дронами на Вольнянск: среди раненых двухлетний ребенок - ОВА10.02.26, 06:43 • 1590 просмотров

Степан Гафтко

