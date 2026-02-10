Россияне ночью атаковали энергообъекты Одесской области: в трех громадах частично пропал свет – ОВА
Киев • УНН
Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области, что привело к повреждениям и пожару. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, из-за атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения, однако сейчас специалисты уже работают над восстановлением сетей. Об этом пишет УНН.
Подробности
В результате ночного обстрела были зафиксированы повреждения объекта энергетики и административного здания. На месте попадания возник пожар, который ликвидировали спасательные службы.
Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области
Информация о пострадавших среди мирного населения или работников объектов в администрацию не поступала.
Из-за повреждения оборудования частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Чтобы обеспечить работу больниц и других жизненно важных учреждений, объекты критической инфраструктуры были немедленно переведены на резервное питание от генераторов.
Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и активное восстановление электроснабжения для бытовых потребителей.
