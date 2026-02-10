российская атака дронами на Вольнянск: среди раненых двухлетний ребенок - ОВА

В результате ночного обстрела Запорожского района российскими беспилотниками получили ранения четверо мирных жителей, в том числе малолетний ребенок. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг попал по жилому сектору Вольнянска, вызвав значительные разрушения частных домовладений. Об этом пишет УНН.

Подробности

Основной удар пришелся на частную застройку города Вольнянск, где возникли пожары и были повреждены хозяйственные постройки. По словам Федорова, среди пострадавших - две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет.

Четыре человека ранены в результате вражеского обстрела Запорожского района. россияне атаковали беспилотниками Вольнянск - написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на местах попаданий работают экстренные службы и волонтеры. Спасатели продолжают ликвидировать последствия пожаров.

рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр