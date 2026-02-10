российская атака дронами на Вольнянск: среди раненых двухлетний ребенок - ОВА

$43.050.09
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Популярные новости
Мир вступает в период политики разрушения, а не реформ, свидетельствует отчет
9 февраля, 19:21
Должны доработать все вопросы по обеспечению армии - Зеленский
9 февраля, 19:44
рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр
9 февраля, 20:39
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА
9 февраля, 20:51
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах
9 февраля, 21:44
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
9 февраля, 14:55
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
9 февраля, 12:30
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 103363 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
9 февраля, 17:00
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
9 февраля, 15:48
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
9 февраля, 15:11
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
9 февраля, 06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
российская атака дронами на Вольнянск: среди раненых двухлетний ребенок - ОВА

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Во время обстрела Запорожского района российскими беспилотниками четверо мирных жителей получили ранения, в том числе двухлетний ребенок. Враг попал по жилому сектору Вольнянска, вызвав значительные разрушения частных домовладений.

российская атака дронами на Вольнянск: среди раненых двухлетний ребенок - ОВА

В результате ночного обстрела Запорожского района российскими беспилотниками получили ранения четверо мирных жителей, в том числе малолетний ребенок. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг попал по жилому сектору Вольнянска, вызвав значительные разрушения частных домовладений. Об этом пишет УНН.

Подробности

Основной удар пришелся на частную застройку города Вольнянск, где возникли пожары и были повреждены хозяйственные постройки. По словам Федорова, среди пострадавших - две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет.

Четыре человека ранены в результате вражеского обстрела Запорожского района. россияне атаковали беспилотниками Вольнянск

- написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на местах попаданий работают экстренные службы и волонтеры. Спасатели продолжают ликвидировать последствия пожаров.

рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр
09.02.26, 22:39

Степан Гафтко

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине