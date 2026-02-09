рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр

$43.050.09
20:00 • 1374 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 3430 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 5142 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 7322 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 11659 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 14421 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 25718 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 41902 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 41897 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 57106 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
Популярные новости
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 23563 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo9 февраля, 13:13 • 27274 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 15049 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 7832 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 6350 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00 • 4730 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 6398 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 7882 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 36670 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 39696 просмотра
рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке российским беспилотником "Молния" по Шевченковскому району. Детали инцидента выясняются.

рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр

Армия рф атаковала Харьков беспилотником "Молния". Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Враг нанес удар беспилотником "молния" по Шевченковскому району. Детали выясняем 

- сообщил Терехов.

рф атаковала Харьковскую громаду тремя авиабомбами: повреждены десятки домов, число пострадавших возросло до 826.12.25, 17:30 • 3237 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков