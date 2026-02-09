рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке российским беспилотником "Молния" по Шевченковскому району. Детали инцидента выясняются.
Армия рф атаковала Харьков беспилотником "Молния". Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Враг нанес удар беспилотником "молния" по Шевченковскому району. Детали выясняем
рф атаковала Харьковскую громаду тремя авиабомбами: повреждены десятки домов, число пострадавших возросло до 826.12.25, 17:30 • 3237 просмотров