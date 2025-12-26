$41.930.22
13:36 • 5978 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 13470 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 25850 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 18882 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 16248 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 17309 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19561 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 38436 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17221 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 35723 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
рф атаковала Харьковскую громаду тремя авиабомбами: повреждены десятки домов, число пострадавших возросло до 8

Киев • УНН

 • 562 просмотра

В результате атаки рф по Харьковской громаде тремя управляемыми авиабомбами повреждены десятки домов. Число пострадавших возросло до 8, среди них 9-месячная девочка, два человека погибли.

рф атаковала Харьковскую громаду тремя авиабомбами: повреждены десятки домов, число пострадавших возросло до 8

Армия рф запустила по Харьковской громаде три управляемые авиабомбы. Повреждены десятки многоквартирных и частных домов, количество пострадавших возросло до 8. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг запустил по Харьковской громаде три управляемые авиабомбы. Две из них упали за пределами Харькова — места попаданий и последствия еще выясняем. Другая КАБ ударила по одной из центральных дорог города. Здесь нет ни одного военного объекта — исключительно гражданская застройка

- сообщил Синегубов.

По его словам, один мужчина погиб на месте, еще один — скончался в машине экстренной медицинской помощи.

По уточненной информации, известно о 8 пострадавших, среди них — 9-месячная девочка

- уточнил глава Харьковской ОВА.

Добавим

Подразделения ГСЧС и правоохранители обследуют поврежденные здания. Первоочередная задача — выявить людей, которые еще могут нуждаться в помощи.

Повреждены десятки многоквартирных и частных домов. Анализируем масштабы разрушений. Далее совместно с волонтерскими организациями начнем оперативную ликвидацию последствий, в частности будем зашивать выбитые окна, чтобы сохранить тепло в домах людей

- резюмировал Синегубов.

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Отопление
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков