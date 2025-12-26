рф атаковала Харьковскую громаду тремя авиабомбами: повреждены десятки домов, число пострадавших возросло до 8
Киев • УНН
В результате атаки рф по Харьковской громаде тремя управляемыми авиабомбами повреждены десятки домов. Число пострадавших возросло до 8, среди них 9-месячная девочка, два человека погибли.
Армия рф запустила по Харьковской громаде три управляемые авиабомбы. Повреждены десятки многоквартирных и частных домов, количество пострадавших возросло до 8. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Враг запустил по Харьковской громаде три управляемые авиабомбы. Две из них упали за пределами Харькова — места попаданий и последствия еще выясняем. Другая КАБ ударила по одной из центральных дорог города. Здесь нет ни одного военного объекта — исключительно гражданская застройка
По его словам, один мужчина погиб на месте, еще один — скончался в машине экстренной медицинской помощи.
По уточненной информации, известно о 8 пострадавших, среди них — 9-месячная девочка
Подразделения ГСЧС и правоохранители обследуют поврежденные здания. Первоочередная задача — выявить людей, которые еще могут нуждаться в помощи.
Повреждены десятки многоквартирных и частных домов. Анализируем масштабы разрушений. Далее совместно с волонтерскими организациями начнем оперативную ликвидацию последствий, в частности будем зашивать выбитые окна, чтобы сохранить тепло в домах людей
