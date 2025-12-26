рф атакувала Харківську громаду трьома авіабомбами: пошкоджено десятки будинків, кількість постраждалих зросла до 8
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф по Харківській громаді трьома керованими авіабомбами пошкоджено десятки будинків. Кількість постраждалих зросла до 8, серед них 9-місячна дівчинка, двоє людей загинули.
Армія рф запустила по Харківській громаді три керовані авіабомби. Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків, кількість постраждалих зросла до 8. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби. Дві з них впали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовуємо. Інша КАБ вдарила по одній із центральних доріг міста. Тут немає жодного військового об’єкта — виключно цивільна забудова
За його словами, один чоловік загинув на місці, ще один — помер у машині екстреної медичної допомоги.
За уточненою інформацією, відомо про 8 постраждалих, серед них — 9-місячна дівчинка
Додамо
Підрозділи ДСНС і правоохоронці обстежують пошкоджені будівлі. Першочергове завдання — виявити людей, які ще можуть потребувати допомоги.
Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків. Аналізуємо масштаби руйнувань. Далі спільно з волонтерськими організаціями почнемо оперативну ліквідацію наслідків, зокрема зашиватимемо вибиті вікна, щоб зберегти тепло у домівках людей
