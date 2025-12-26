рф атакувала Харківську громаду трьома авіабомбами: пошкоджено десятки будинків, кількість постраждалих зросла до 8

$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 12267 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 23948 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17835 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15485 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 17003 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19310 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 37548 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17136 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 34868 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 3796 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
11:18 • 23948 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 37548 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 08:10 • 34868 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58 • 90792 перегляди
рф атакувала Харківську громаду трьома авіабомбами: пошкоджено десятки будинків, кількість постраждалих зросла до 8

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Внаслідок атаки рф по Харківській громаді трьома керованими авіабомбами пошкоджено десятки будинків. Кількість постраждалих зросла до 8, серед них 9-місячна дівчинка, двоє людей загинули.

рф атакувала Харківську громаду трьома авіабомбами: пошкоджено десятки будинків, кількість постраждалих зросла до 8

Армія рф запустила по Харківській громаді три керовані авіабомби. Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків, кількість постраждалих зросла до 8. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби. Дві з них впали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовуємо. Інша КАБ вдарила по одній із центральних доріг міста. Тут немає жодного військового об’єкта — виключно цивільна забудова 

- повідомив Синєгубов.

За його словами, один чоловік загинув на місці, ще один — помер у машині екстреної медичної допомоги.

За уточненою інформацією, відомо про 8 постраждалих, серед них — 9-місячна дівчинка 

- уточнив голова Харківської ОВА.

Додамо

Підрозділи ДСНС і правоохоронці обстежують пошкоджені будівлі. Першочергове завдання — виявити людей, які ще можуть потребувати допомоги.

Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків. Аналізуємо масштаби руйнувань. Далі спільно з волонтерськими організаціями почнемо оперативну ліквідацію наслідків, зокрема зашиватимемо вибиті вікна, щоб зберегти тепло у домівках людей 

- резюмував Синєгубов.

Антоніна Туманова

