Удар рф по Харкову: кількість загиблих зросла до двох, серед постраждалих - 9-місячна дитина
Київ • УНН
Внаслідок удару КАБом по Харкову загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення. Серед постраждалих — 9-місячна дівчинка.
У результаті удару рф по Харкову кількість жертв зросла до двох. Серед поранених - 9-місячна дівчинка, передає УНН.
На дану хвилину двоє людей загинули, ще четверо поранені внаслідок удару КАБом по Харкову
У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих є 9-місячна дівчинка. За його словами, медики надають допомогу всім постраждалим.
