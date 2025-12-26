Удар рф по Харкову: кількість загиблих зросла до двох, серед постраждалих - 9-місячна дитина

$41.930.22
13:36 • 3246 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 10632 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 21449 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 16397 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 14373 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16517 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18916 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 36343 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 16996 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 33743 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 856 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
11:18 • 21465 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 36349 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 08:10 • 33748 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58 • 89679 перегляди
Удар рф по Харкову: кількість загиблих зросла до двох, серед постраждалих - 9-місячна дитина

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Внаслідок удару КАБом по Харкову загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення. Серед постраждалих — 9-місячна дівчинка.

Удар рф по Харкову: кількість загиблих зросла до двох, серед постраждалих - 9-місячна дитина

У результаті удару рф по Харкову кількість жертв зросла до двох. Серед поранених - 9-місячна дівчинка, передає УНН.

На дану хвилину двоє людей загинули, ще четверо поранені внаслідок удару КАБом по Харкову 

- повідомив міський голова Ігор Терехов.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих є 9-місячна дівчинка. За його словами, медики надають допомогу всім постраждалим.

Окупанти кинули КАБи на Харків: на одній із найжвавіших трас горять авто, є жертва26.12.25, 16:24 • 1866 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків