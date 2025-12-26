Удар рф по Харькову: число погибших возросло до двух, среди пострадавших — 9-месячный ребенок
Киев • УНН
В результате удара КАБом по Харькову погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших — 9-месячная девочка.
В результате удара рф по Харькову число жертв возросло до двух. Среди раненых — 9-месячная девочка, передает УНН.
На данную минуту два человека погибли, еще четверо ранены в результате удара КАБом по Харькову
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди пострадавших есть 9-месячная девочка. По его словам, медики оказывают помощь всем пострадавшим.
Оккупанты сбросили КАБы на Харьков: на одной из самых оживленных трасс горят авто, есть жертва26.12.25, 16:24 • 1886 просмотров