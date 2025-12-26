$41.930.22
13:36 • 3332 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 10736 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 21599 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 16491 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 14455 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 16553 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18941 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 36415 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17004 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 33810 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Удар рф по Харькову: число погибших возросло до двух, среди пострадавших — 9-месячный ребенок

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В результате удара КАБом по Харькову погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших — 9-месячная девочка.

Удар рф по Харькову: число погибших возросло до двух, среди пострадавших — 9-месячный ребенок

В результате удара рф по Харькову число жертв возросло до двух. Среди раненых — 9-месячная девочка, передает УНН.

На данную минуту два человека погибли, еще четверо ранены в результате удара КАБом по Харькову 

- сообщил городской голова Игорь Терехов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди пострадавших есть 9-месячная девочка. По его словам, медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Оккупанты сбросили КАБы на Харьков: на одной из самых оживленных трасс горят авто, есть жертва26.12.25, 16:24 • 1886 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков