Оккупанты сбросили КАБы на Харьков: на одной из самых оживленных трасс горят авто, есть жертва

13:36 • 1974 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 8340 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 19057 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 15115 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 13349 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 16086 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18554 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 35096 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 16876 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 32564 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 19057 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 35096 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 32564 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 88513 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 88962 просмотра
Оккупанты сбросили КАБы на Харьков: на одной из самых оживленных трасс горят авто, есть жертва

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Армия рф атаковала Харьков КАБами, попав в одну из самых оживленных трасс города. В результате удара погиб один человек, трое получили ранения, горят несколько авто и выбиты окна в домах.

Оккупанты сбросили КАБы на Харьков: на одной из самых оживленных трасс горят авто, есть жертва

Армия рф атаковала Харьков КАБами. Есть попадание в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. Известно об одном погибшем и трех раненых. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Харьков атакован КАБами - в пригороде и в самом Харькове прогремели взрывы. По предварительной информации - удар нанесен по Шевченковскому району

- сообщил мэр.

Впоследствии Терехов добавил, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.

На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара

- резюмировал городской голова Харькова.

рф атаковала ТЭЦ под Харьковом: есть перебои со светом и возможны с теплом, известно о погибшем24.12.25, 12:15 • 5178 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков