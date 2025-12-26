Оккупанты сбросили КАБы на Харьков: на одной из самых оживленных трасс горят авто, есть жертва
Киев • УНН
Армия рф атаковала Харьков КАБами, попав в одну из самых оживленных трасс города. В результате удара погиб один человек, трое получили ранения, горят несколько авто и выбиты окна в домах.
Армия рф атаковала Харьков КАБами. Есть попадание в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. Известно об одном погибшем и трех раненых. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Харьков атакован КАБами - в пригороде и в самом Харькове прогремели взрывы. По предварительной информации - удар нанесен по Шевченковскому району
Впоследствии Терехов добавил, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.
На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара
рф атаковала ТЭЦ под Харьковом: есть перебои со светом и возможны с теплом, известно о погибшем24.12.25, 12:15 • 5178 просмотров