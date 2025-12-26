Окупанти кинули КАБи на Харків: на одній із найжвавіших трас горять авто, є жертва
Київ • УНН
Армія рф атакувала Харків КАБами, влучивши в одну з найжвавіших трас міста. Внаслідок удару загинула одна особа, троє отримали поранення, горять кілька авто та вибиті вікна в будинках.
Армія рф атакувала Харків КАБами. Є влучання в одну з найжвавіших трас Харкова - горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. Відомо про одного загиблого та трьох поранених. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Харків атакований КАБами - у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією - удар нанесено по Шевченківському району
Згодом Терехов додав, що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова - горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди.
На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару
рф атакувала ТЕЦ під Харковом: є перебої зі світлом і можливі з теплом, відомо про загиблого24.12.25, 12:15 • 5178 переглядiв