Окупанти кинули КАБи на Харків: на одній із найжвавіших трас горять авто, є жертва

$41.930.22
49.430.26
uken
13:36 • 1950 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 8288 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 19024 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 15096 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 13334 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16076 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18541 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 35078 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 16875 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 32550 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
11:18 • 19024 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:30 • 35078 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 08:10 • 32550 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58 • 88497 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 15:03 • 88952 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Манфред Вебер
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Флорида
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Окупанти кинули КАБи на Харків: на одній із найжвавіших трас горять авто, є жертва

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Армія рф атакувала Харків КАБами, влучивши в одну з найжвавіших трас міста. Внаслідок удару загинула одна особа, троє отримали поранення, горять кілька авто та вибиті вікна в будинках.

Окупанти кинули КАБи на Харків: на одній із найжвавіших трас горять авто, є жертва

Армія рф атакувала Харків КАБами. Є влучання в одну з найжвавіших трас Харкова - горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. Відомо про одного загиблого та трьох поранених. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Харків атакований КАБами - у передмісті та у самому Харкові  пролунали вибухи. За попередньою інформацією - удар нанесено по Шевченківському району 

- повідомив мер.

Згодом Терехов додав, що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова - горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. 

На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару 

- резюмував міський голова Харкова.

рф атакувала ТЕЦ під Харковом: є перебої зі світлом і можливі з теплом, відомо про загиблого24.12.25, 12:15 • 5178 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків