рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку російським безпілотником "Молнія" по Шевченківському району. Деталі інциденту з'ясовуються.
Ворог завдав удар безпілотником "молнія" по Шевченківському району. Деталі зʼясовуємо
