рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер

$43.050.09
50.760.13
ukenru
20:00 • 1266 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 3232 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 4982 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 7106 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 11564 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 14369 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 25661 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 41840 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41864 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 57077 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0.8м/с
81%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 23474 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo9 лютого, 13:13 • 27047 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 14964 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 7716 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 6240 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 15015 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 23528 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 63250 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 84742 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 101019 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Андрій Шевченко
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Європа
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 4710 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 6312 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 7794 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 36652 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39682 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка
The Guardian

рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку російським безпілотником "Молнія" по Шевченківському району. Деталі інциденту з'ясовуються.

рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер

Армія рф атакувала Харків безпілотником "Молнія". Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Ворог завдав удар безпілотником "молнія" по Шевченківському району. Деталі зʼясовуємо 

- повідомив Терехов.

рф атакувала Харківську громаду трьома авіабомбами: пошкоджено десятки будинків, кількість постраждалих зросла до 826.12.25, 17:30 • 3237 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків