російська атака дронами на Вільнянськ: серед поранених дворічна дитина - ОВА

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 лютого, 22:01 • 6044 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 12764 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 13361 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 13596 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 13652 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14890 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16901 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 28035 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 45041 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43245 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.2м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Король Чарльз III підтримає поліцію у розслідуванні зв'язків принца Ендрю з Епштейном - Букінгемський палац9 лютого, 19:06 • 3426 перегляди
Світ входить у період політики руйнування, а не реформ, свідчить звіт9 лютого, 19:21 • 3636 перегляди
Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський9 лютого, 19:44 • 2956 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА9 лютого, 20:51 • 6424 перегляди
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 3218 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 19173 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 27276 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 65903 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 87400 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 103249 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 8972 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 11358 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 11974 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 38181 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 40983 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

російська атака дронами на Вільнянськ: серед поранених дворічна дитина - ОВА

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Під час обстрілу Запорізького району російськими безпілотниками четверо мирних мешканців отримали поранення, зокрема дворічна дитина. Ворог поцілив по житловому сектору Вільнянська, спричинивши значні руйнування приватних домоволодінь.

російська атака дронами на Вільнянськ: серед поранених дворічна дитина - ОВА

Унаслідок нічного обстрілу Запорізького району російськими безпілотниками дістали поранення четверо мирних мешканців, зокрема малолітня дитина. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог поцілив по житловому сектору Вільнянська, спричинивши значні руйнування приватних домоволодінь. Про це пише УНН.

Деталі

Основний удар припав на приватну забудову міста Вільнянськ, де виникли пожежі та було пошкоджено господарчі споруди. За словами Федорова, серед постраждалих - дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося й двох років.

Четверо людей поранені внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ

- написав голова ОВА у своєму Telegram-каналі.

Наразі всім постраждалим надається необхідна медична допомога, на місцях влучань працюють екстрені служби та волонтери. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожеж.

рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер09.02.26, 22:39 • 2804 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні