російська атака дронами на Вільнянськ: серед поранених дворічна дитина - ОВА
Київ • УНН
Під час обстрілу Запорізького району російськими безпілотниками четверо мирних мешканців отримали поранення, зокрема дворічна дитина. Ворог поцілив по житловому сектору Вільнянська, спричинивши значні руйнування приватних домоволодінь.
Деталі
Основний удар припав на приватну забудову міста Вільнянськ, де виникли пожежі та було пошкоджено господарчі споруди. За словами Федорова, серед постраждалих - дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося й двох років.
Наразі всім постраждалим надається необхідна медична допомога, на місцях влучань працюють екстрені служби та волонтери. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожеж.
