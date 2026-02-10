В результате российского удара по Одесской области без света остались 95 тысяч человек

$43.030.02
Эксклюзив
13:08 • 3350 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 8398 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 7674 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 12468 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 14374 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 25534 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 34333 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30598 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27820 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23253 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Популярные новости
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 22501 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10 февраля, 05:20 • 11938 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto10 февраля, 06:01 • 16438 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo10 февраля, 08:49 • 16235 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 9344 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 1716 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 12468 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 9406 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 33612 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 41720 просмотра
В результате российского удара по Одесской области без света остались 95 тысяч человек

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В результате ночных ударов рф по энергетической инфраструктуре Одесской области более 95 тысяч жителей остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Килии, где 9 тысяч человек без газа и тепла.

В результате российского удара по Одесской области без света остались 95 тысяч человек

Ночные удары российских войск по энергетической инфраструктуре юга Одесской области оставили без электроснабжения более 95 тысяч жителей в 42 населенных пунктах, наиболее сложная ситуация – в Килии. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Сегодняшняя ночь стала очередным испытанием для юга Одесской области. Из-за циничных ударов врага по энергообъектам более 95 тысяч человек в 42 населенных пунктах остались без света

- говорится в сообщении.

Кипер отметил, что самая сложная ситуация в Килии. Здесь более 200 домов, в которых проживают 9 тысяч человек, не имеют газа и централизованного теплоснабжения. Отопление там возможно только при наличии электричества. Без света – это тысячи холодных домов. Враг хорошо понимает, куда бьет.

От ГСЧС на юг региона уже направляются: 7 мощных генераторов для поддержки критической инфраструктуры; 8 тепловых пушек – для оперативного обогрева помещений, а также 5 полевых кухонь. Дополнительно будет развернуто 10 пунктов оказания помощи. В случае необходимости объемы помощи будут увеличены.

В каждом районе работают пункты несокрушимости и обогрева. Там есть резервное питание, горячий чай и люди, которые могут помочь.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям тепло и свет

- добавил Кипер.

Россияне ночью атаковали энергообъекты Одесской области: в трех громадах частично пропал свет – ОВА10.02.26, 07:41 • 3818 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Техника
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
благотворительность