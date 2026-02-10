В результате российского удара по Одесской области без света остались 95 тысяч человек
Киев • УНН
В результате ночных ударов рф по энергетической инфраструктуре Одесской области более 95 тысяч жителей остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Килии, где 9 тысяч человек без газа и тепла.
Ночные удары российских войск по энергетической инфраструктуре юга Одесской области оставили без электроснабжения более 95 тысяч жителей в 42 населенных пунктах, наиболее сложная ситуация – в Килии. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Сегодняшняя ночь стала очередным испытанием для юга Одесской области. Из-за циничных ударов врага по энергообъектам более 95 тысяч человек в 42 населенных пунктах остались без света
Кипер отметил, что самая сложная ситуация в Килии. Здесь более 200 домов, в которых проживают 9 тысяч человек, не имеют газа и централизованного теплоснабжения. Отопление там возможно только при наличии электричества. Без света – это тысячи холодных домов. Враг хорошо понимает, куда бьет.
От ГСЧС на юг региона уже направляются: 7 мощных генераторов для поддержки критической инфраструктуры; 8 тепловых пушек – для оперативного обогрева помещений, а также 5 полевых кухонь. Дополнительно будет развернуто 10 пунктов оказания помощи. В случае необходимости объемы помощи будут увеличены.
В каждом районе работают пункты несокрушимости и обогрева. Там есть резервное питание, горячий чай и люди, которые могут помочь.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям тепло и свет
