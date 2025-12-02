$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 16614 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 49393 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 38287 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 31196 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 29716 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 56705 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53486 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60500 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52183 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47272 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Покровський напрямок вкотре прийняв найсильніший удар – 48 атак за добу – зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 46 перегляди

2 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, з найбільшою активністю на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 48 спроб прориву. На цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів та знищили танк, ББМ і 19 безпілотників.

Покровський напрямок вкотре прийняв найсильніший удар – 48 атак за добу – зведення Генштабу

Протягом доби 2 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, при цьому найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 48 спроб прориву. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00, російські війська завдали 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, залучили 2052 дрони-камікадзе та здійснили понад 2,6 тисяч обстрілів позицій ЗСУ.

Покровський напрямок: Найгарячіша точка – 48 спроб прорвати оборону ЗСУ у районах Володимирівки, Покровська, Котлиного та інших населених пунктів. Тут українські воїни знешкодили 130 окупантів та знищили танк, ББМ і 19 безпілотників.

Британська розвідка: рф втратила близько 1,6 млн осіб від початку вторгнення в Україну 02.12.25, 15:39 • 2654 перегляди

Лиманський напрямок: Ворог 30 разів намагався штурмувати позиції українських оборонців, зокрема біля Нововодяного, Греківки та Шандриголове.

Костянтинівський напрямок: Зафіксовано 27 атак, які окупанти зосередили в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки та Русин Яру.

Південно-Слобожанський напрямок: ЗСУ зупинили 13 атак ворога, включаючи спроби наступу біля Вовчанська та Стариці.

На Краматорському та Оріхівському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу просунутись біля Антонівського мосту.

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська02.12.25, 14:35 • 16617 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна