Покровський напрямок вкотре прийняв найсильніший удар – 48 атак за добу – зведення Генштабу

Протягом доби 2 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, при цьому найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 48 спроб прориву. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00, російські війська завдали 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, залучили 2052 дрони-камікадзе та здійснили понад 2,6 тисяч обстрілів позицій ЗСУ.

Покровський напрямок: Найгарячіша точка – 48 спроб прорвати оборону ЗСУ у районах Володимирівки, Покровська, Котлиного та інших населених пунктів. Тут українські воїни знешкодили 130 окупантів та знищили танк, ББМ і 19 безпілотників.

Британська розвідка: рф втратила близько 1,6 млн осіб від початку вторгнення в Україну

Лиманський напрямок: Ворог 30 разів намагався штурмувати позиції українських оборонців, зокрема біля Нововодяного, Греківки та Шандриголове.

Костянтинівський напрямок: Зафіксовано 27 атак, які окупанти зосередили в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки та Русин Яру.

Південно-Слобожанський напрямок: ЗСУ зупинили 13 атак ворога, включаючи спроби наступу біля Вовчанська та Стариці.

На Краматорському та Оріхівському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу просунутись біля Антонівського мосту.

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська