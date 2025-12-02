$42.340.08
12:35 • 3564 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 13958 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 15119 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 12837 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 15108 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48111 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47485 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58610 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49098 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45025 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Британська розвідка: рф втратила близько 1,6 млн осіб від початку вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 446 перегляди

За даними британської розвідки, сукупні втрати російської армії з початку вторгнення в Україну становлять 1,168 млн осіб. У 2025 році РФ втратила близько 382 тисячі убитими й пораненими, а середньодобовий показник зріс до понад тисячі військових.

Британська розвідка: рф втратила близько 1,6 млн осіб від початку вторгнення в Україну

Сукупні втрати російської армії від початку вторгнення в Україну сягнули приблизно 1,168 млн осіб. Лише у 2025 році рф втратила близько 382 тисяч убитими й пораненими, і середній добовий показник зріс до понад тисячі військових. Про це йдеться Про це йдеться в аналізі британської розвідкивід 2 грудня, пише УНН.

росія могла зазнати приблизно 382 тисячі загиблих та поранених упродовж року, а загальні втрати рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягати 1 млн 168 тисяч осіб

- йдеться у повідомленні.

Середньодобовий рівень втрат армії РФ у листопаді 2025 року становив 1 033 особи, що трохи більше, ніж у жовтні (1 008 осіб), і є третім поспіль щомісячним збільшенням. Водночас, за період з серпня по листопад 2025 року середньодобові втрати залишалися одними з найнижчих за останній рік, що свідчить про збереження високого темпу бойових дій при відносно нижніх щомісячних показниках.

Британська розвідка наголосила, що це зниження щомісячного рівня втрат відбувалося одночасно з активними бойовими діями по всьому фронту, демонструючи стійкість російських підрозділів попри значні втрати.

Понад 1100 окупантів та 51 безпілотник у перший день зими: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога02.12.25, 07:17 • 2776 переглядiв

Ольга Розгон

