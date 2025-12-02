$42.340.08
12:35 • 3044 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 12977 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 14164 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 12303 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 14656 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 47484 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 47273 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58535 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49000 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44953 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Британская разведка: рф потеряла около 1,6 млн человек с начала вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 44 просмотра

По данным британской разведки, совокупные потери российской армии с начала вторжения в Украину составляют 1,168 млн человек. В 2025 году рф потеряла около 382 тысяч убитыми и ранеными, а среднесуточный показатель вырос до более тысячи военных.

Британская разведка: рф потеряла около 1,6 млн человек с начала вторжения в Украину

Совокупные потери российской армии с начала вторжения в Украину достигли примерно 1,168 млн человек. Только в 2025 году рф потеряла около 382 тысяч убитыми и ранеными, и средний суточный показатель вырос до более чем тысячи военных. Об этом говорится в анализе британской разведки от 2 декабря, пишет УНН.

россия могла понести примерно 382 тысячи погибших и раненых в течение года, а общие потери рф с начала полномасштабного вторжения в Украину могут достигать 1 млн 168 тысяч человек

- говорится в сообщении.

Среднесуточный уровень потерь армии РФ в ноябре 2025 года составил 1 033 человека, что немного больше, чем в октябре (1 008 человек), и является третьим подряд ежемесячным увеличением. В то же время, за период с августа по ноябрь 2025 года среднесуточные потери оставались одними из самых низких за последний год, что свидетельствует о сохранении высокого темпа боевых действий при относительно низких ежемесячных показателях.

Британская разведка подчеркнула, что это снижение ежемесячного уровня потерь происходило одновременно с активными боевыми действиями по всему фронту, демонстрируя устойчивость российских подразделений несмотря на значительные потери.

Более 1100 оккупантов и 51 беспилотник в первый день зимы: Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага02.12.25, 07:17 • 2766 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина