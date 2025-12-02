Британская разведка: рф потеряла около 1,6 млн человек с начала вторжения в Украину
Киев • УНН
По данным британской разведки, совокупные потери российской армии с начала вторжения в Украину составляют 1,168 млн человек. В 2025 году рф потеряла около 382 тысяч убитыми и ранеными, а среднесуточный показатель вырос до более тысячи военных.
россия могла понести примерно 382 тысячи погибших и раненых в течение года, а общие потери рф с начала полномасштабного вторжения в Украину могут достигать 1 млн 168 тысяч человек
Среднесуточный уровень потерь армии РФ в ноябре 2025 года составил 1 033 человека, что немного больше, чем в октябре (1 008 человек), и является третьим подряд ежемесячным увеличением. В то же время, за период с августа по ноябрь 2025 года среднесуточные потери оставались одними из самых низких за последний год, что свидетельствует о сохранении высокого темпа боевых действий при относительно низких ежемесячных показателях.
Британская разведка подчеркнула, что это снижение ежемесячного уровня потерь происходило одновременно с активными боевыми действиями по всему фронту, демонстрируя устойчивость российских подразделений несмотря на значительные потери.
