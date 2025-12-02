Покровское направление в очередной раз приняло сильнейший удар – 48 атак за сутки – сводка Генштаба

В течение суток 2 декабря на фронте произошло 191 боевое столкновение, при этом наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 48 попыток прорыва. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00, российские войска нанесли 1 ракетный и 39 авиационных ударов, задействовали 2052 дрона-камикадзе и совершили более 2,6 тысяч обстрелов позиций ВСУ.

Покровское направление: Самая горячая точка – 48 попыток прорвать оборону ВСУ в районах Владимировки, Покровска, Котлиного и других населенных пунктов. Здесь украинские воины обезвредили 130 оккупантов и уничтожили танк, ББМ и 19 беспилотников.

Британская разведка: рф потеряла около 1,6 млн человек с начала вторжения в Украину

Лиманское направление: Враг 30 раз пытался штурмовать позиции украинских защитников, в частности возле Нововодяного, Грековки и Шандриголово.

Константиновское направление: Зафиксировано 27 атак, которые оккупанты сосредоточили в районах Александро-Шультино, Щербиновки и Русин Яра.

Южно-Слобожанское направление: ВСУ остановили 13 атак врага, включая попытки наступления возле Волчанска и Старицы.

На Краматорском и Ореховском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано. На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку продвинуться возле Антоновского моста.

Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска