Покровское направление в очередной раз приняло сильнейший удар – 48 атак за сутки – сводка Генштаба

$42.340.08
49.310.42
ukenru
2 декабря, 12:35 • 16911 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 50237 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 38757 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 31625 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 30049 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 56879 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 53665 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60564 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52316 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47369 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 29160 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 26816 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 27740 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 17176 просмотра
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к мируVideo17:44 • 12894 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 17290 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 27844 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 26912 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 29252 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 50237 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 44550 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 46407 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 102336 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 76824 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 92783 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Бильд
ЧатГПТ

Покровское направление в очередной раз приняло сильнейший удар – 48 атак за сутки – сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 464 просмотра

2 декабря на фронте произошло 191 боевое столкновение, с наибольшей активностью на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 48 попыток прорыва. На этом направлении украинские воины обезвредили 130 оккупантов и уничтожили танк, ББМ и 19 беспилотников.

Покровское направление в очередной раз приняло сильнейший удар – 48 атак за сутки – сводка Генштаба

В течение суток 2 декабря на фронте произошло 191 боевое столкновение, при этом наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 48 попыток прорыва. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00, российские войска нанесли 1 ракетный и 39 авиационных ударов, задействовали 2052 дрона-камикадзе и совершили более 2,6 тысяч обстрелов позиций ВСУ.

Покровское направление: Самая горячая точка – 48 попыток прорвать оборону ВСУ в районах Владимировки, Покровска, Котлиного и других населенных пунктов. Здесь украинские воины обезвредили 130 оккупантов и уничтожили танк, ББМ и 19 беспилотников.

Британская разведка: рф потеряла около 1,6 млн человек с начала вторжения в Украину02.12.25, 15:39 • 2706 просмотров

Лиманское направление: Враг 30 раз пытался штурмовать позиции украинских защитников, в частности возле Нововодяного, Грековки и Шандриголово.

Константиновское направление: Зафиксировано 27 атак, которые оккупанты сосредоточили в районах Александро-Шультино, Щербиновки и Русин Яра.

Южно-Слобожанское направление: ВСУ остановили 13 атак врага, включая попытки наступления возле Волчанска и Старицы.

На Краматорском и Ореховском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано. На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку продвинуться возле Антоновского моста.

Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска02.12.25, 14:35 • 16917 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина