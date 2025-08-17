Південна Корея очолила рейтинг смертності у будівництві серед країн ОЕСР

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
07:17 • 3616 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 92163 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 61260 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 63554 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 57750 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50429 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245851 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213275 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167839 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155037 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.7м/с
54%
746мм
Популярнi новини
Меланія Трамп написала путіну "мирного листа" перед самітом на Алясці: Fox News оприлюднило текстPhoto16 серпня, 23:18 • 6516 перегляди
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС16 серпня, 23:46 • 8770 перегляди
Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру17 серпня, 01:23 • 5722 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo17 серпня, 02:15 • 29855 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW02:47 • 12655 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 3610 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 347063 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 300756 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 304528 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 311662 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Александар Вучич
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47 • 324 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 47255 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 40335 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 109658 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 177284 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Шахед-136
Fox News
Шахед 129

Південна Корея очолила рейтинг смертності у будівництві серед країн ОЕСР

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Будівельний сектор Південної Кореї визнано найнебезпечнішим серед країн ОЕСР з показником 1,6 смерті на 10 000 працівників. Це вдвічі перевищує середній показник по ОЕСР.

Південна Корея очолила рейтинг смертності у будівництві серед країн ОЕСР

Будівельний сектор Південної Кореї виявився найнебезпечнішим серед країн ОЕСР: рівень смертності від нещасних випадків у галузі становить 1,6 випадку на 10 000 працівників - удвічі перевищуючи середній показник, пише УНН із посиланням на Chosun Biz.

Деталі

Згідно зі звітом Корейського інституту будівельної промисловості від 17 числа, станом на 2023 рік рівень смертності у будівництві становив 1,59 на 10 000 працівників.

Це означає, що щороку від нещасних випадків гине близько 1,6 працівника з кожних 10 000 працівників у будівництві

- наголошують автори дослідження.

Після Південної Кореї найвищі показники смертності зафіксовані у таких країнах:

  • Канада (1,08);
    • Франція (0,97);
      • США (0,96);
        • Італія (0,92);
          • Іспанія (0,72);
            • Японія (0,68);
              • Австралія (0,34);
                • Німеччина (0,29);
                  • Велика Британія (0,24).

                    Середній рівень смертності по перших десяти країнах становить 0,78, що менше ніж половина показника Південної Кореї.

                    У всіх галузях промисловості Південної Кореї, включаючи будівництво, рівень смертності досягає 0,39 – приблизно у 1,6 раза вище середнього показника найкращих країн ОЕСР (0,24), поступаючись лише Канаді (0,50).

                    Звіт також зазначає, що будівельна галузь у всіх країнах є однією з найбільш ризикованих: середній показник смертності у будівництві в 10 країнах (0,78) у 3,3 раза перевищує рівень по всіх галузях (0,24).

                    Чхве Су-йонг, науковий співробітник Корейського інституту будівельної промисловості, зазначив:

                    Будівельна галузь має високу частку роботи на відкритому повітрі, багато літніх працівників та складний процес, що призводить до багатьох факторів ризику

                    - пояснив представник Корейського інституту будпромисловості.

                    Нам потрібно вдосконалити індивідуальні системи управління безпекою, які відповідають характеристикам галузі та зменшують розбіжності в рівні безпеки шляхом більших інвестицій у безпеку порівняно з іншими галузями

                    - додав він.

                    Довідка

                    ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) об'єднує 38 країн.

                    До її складу входять: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Південна Корея, Японія. 

                    Українець загинув на будівництві у Німеччині, впавши з шестиметрової висоти - ЗМІ11.08.25, 09:31 • 5295 переглядiв

                    Альона Уткіна

                    Новини СвітуНерухомість
                    Будівництво
                    Нова Зеландія
                    Влад Яценко
                    Австралія
                    Південна Корея
                    Канада
                    Англія
                    Франція
                    Швеція
                    Велика Британія
                    Чехія
                    Італія
                    Іспанія
                    Німеччина
                    Японія
                    Сполучені Штати Америки