Південна Корея очолила рейтинг смертності у будівництві серед країн ОЕСР
Київ • УНН
Будівельний сектор Південної Кореї визнано найнебезпечнішим серед країн ОЕСР з показником 1,6 смерті на 10 000 працівників. Це вдвічі перевищує середній показник по ОЕСР.
Деталі
Згідно зі звітом Корейського інституту будівельної промисловості від 17 числа, станом на 2023 рік рівень смертності у будівництві становив 1,59 на 10 000 працівників.
Це означає, що щороку від нещасних випадків гине близько 1,6 працівника з кожних 10 000 працівників у будівництві
Після Південної Кореї найвищі показники смертності зафіксовані у таких країнах:
- Канада (1,08);
- Франція (0,97);
- США (0,96);
- Італія (0,92);
- Іспанія (0,72);
- Японія (0,68);
- Австралія (0,34);
- Німеччина (0,29);
- Велика Британія (0,24).
Середній рівень смертності по перших десяти країнах становить 0,78, що менше ніж половина показника Південної Кореї.
У всіх галузях промисловості Південної Кореї, включаючи будівництво, рівень смертності досягає 0,39 – приблизно у 1,6 раза вище середнього показника найкращих країн ОЕСР (0,24), поступаючись лише Канаді (0,50).
Звіт також зазначає, що будівельна галузь у всіх країнах є однією з найбільш ризикованих: середній показник смертності у будівництві в 10 країнах (0,78) у 3,3 раза перевищує рівень по всіх галузях (0,24).
Чхве Су-йонг, науковий співробітник Корейського інституту будівельної промисловості, зазначив:
Будівельна галузь має високу частку роботи на відкритому повітрі, багато літніх працівників та складний процес, що призводить до багатьох факторів ризику
Нам потрібно вдосконалити індивідуальні системи управління безпекою, які відповідають характеристикам галузі та зменшують розбіжності в рівні безпеки шляхом більших інвестицій у безпеку порівняно з іншими галузями
Довідка
ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) об'єднує 38 країн.
До її складу входять: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Південна Корея, Японія.
