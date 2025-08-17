Южная Корея возглавила рейтинг смертности в строительстве среди стран ОЭСР
Киев • УНН
Строительный сектор Южной Кореи признан самым опасным среди стран ОЭСР с показателем 1,6 смерти на 10 000 работников. Это вдвое превышает средний показатель по ОЭСР.
Детали
Согласно отчету Корейского института строительной промышленности от 17 числа, по состоянию на 2023 год уровень смертности в строительстве составлял 1,59 на 10 000 работников.
Это означает, что ежегодно от несчастных случаев погибает около 1,6 работника из каждых 10 000 работников в строительстве
После Южной Кореи самые высокие показатели смертности зафиксированы в следующих странах:
- Канада (1,08);
- Франция (0,97);
- США (0,96);
- Италия (0,92);
- Испания (0,72);
- Япония (0,68);
- Австралия (0,34);
- Германия (0,29);
- Великобритания (0,24).
Средний уровень смертности по первым десяти странам составляет 0,78, что меньше половины показателя Южной Кореи.
Во всех отраслях промышленности Южной Кореи, включая строительство, уровень смертности достигает 0,39 – примерно в 1,6 раза выше среднего показателя лучших стран ОЭСР (0,24), уступая лишь Канаде (0,50).
Отчет также отмечает, что строительная отрасль во всех странах является одной из самых рискованных: средний показатель смертности в строительстве в 10 странах (0,78) в 3,3 раза превышает уровень по всем отраслям (0,24).
Чхве Су-йонг, научный сотрудник Корейского института строительной промышленности, отметил:
Строительная отрасль имеет высокую долю работы на открытом воздухе, много пожилых работников и сложный процесс, что приводит ко многим факторам риска
Нам нужно усовершенствовать индивидуальные системы управления безопасностью, которые соответствуют характеристикам отрасли и уменьшают расхождения в уровне безопасности путем больших инвестиций в безопасность по сравнению с другими отраслями
Справка
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) объединяет 38 стран.
В ее состав входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Испания, Исландия, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония.
