Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Южная Корея возглавила рейтинг смертности в строительстве среди стран ОЭСР

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Строительный сектор Южной Кореи признан самым опасным среди стран ОЭСР с показателем 1,6 смерти на 10 000 работников. Это вдвое превышает средний показатель по ОЭСР.

Южная Корея возглавила рейтинг смертности в строительстве среди стран ОЭСР

Строительный сектор Южной Кореи оказался самым опасным среди стран ОЭСР: уровень смертности от несчастных случаев в отрасли составляет 1,6 случая на 10 000 работников - вдвое превышая средний показатель, пишет УНН со ссылкой на Chosun Biz.

Детали

Согласно отчету Корейского института строительной промышленности от 17 числа, по состоянию на 2023 год уровень смертности в строительстве составлял 1,59 на 10 000 работников.

Это означает, что ежегодно от несчастных случаев погибает около 1,6 работника из каждых 10 000 работников в строительстве

- отмечают авторы исследования.

После Южной Кореи самые высокие показатели смертности зафиксированы в следующих странах:

  • Канада (1,08);
    • Франция (0,97);
      • США (0,96);
        • Италия (0,92);
          • Испания (0,72);
            • Япония (0,68);
              • Австралия (0,34);
                • Германия (0,29);
                  • Великобритания (0,24).

                    Средний уровень смертности по первым десяти странам составляет 0,78, что меньше половины показателя Южной Кореи.

                    Во всех отраслях промышленности Южной Кореи, включая строительство, уровень смертности достигает 0,39 – примерно в 1,6 раза выше среднего показателя лучших стран ОЭСР (0,24), уступая лишь Канаде (0,50).

                    Отчет также отмечает, что строительная отрасль во всех странах является одной из самых рискованных: средний показатель смертности в строительстве в 10 странах (0,78) в 3,3 раза превышает уровень по всем отраслям (0,24).

                    Чхве Су-йонг, научный сотрудник Корейского института строительной промышленности, отметил:

                    Строительная отрасль имеет высокую долю работы на открытом воздухе, много пожилых работников и сложный процесс, что приводит ко многим факторам риска

                    - пояснил представитель Корейского института стройпромышленности.

                    Нам нужно усовершенствовать индивидуальные системы управления безопасностью, которые соответствуют характеристикам отрасли и уменьшают расхождения в уровне безопасности путем больших инвестиций в безопасность по сравнению с другими отраслями

                    - добавил он.

                    Справка

                    ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) объединяет 38 стран.

                    В ее состав входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Испания, Исландия, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония. 

