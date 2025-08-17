Южная Корея возглавила рейтинг смертности в строительстве среди стран ОЭСР

Строительный сектор Южной Кореи оказался самым опасным среди стран ОЭСР: уровень смертности от несчастных случаев в отрасли составляет 1,6 случая на 10 000 работников - вдвое превышая средний показатель, пишет УНН со ссылкой на Chosun Biz.

Согласно отчету Корейского института строительной промышленности от 17 числа, по состоянию на 2023 год уровень смертности в строительстве составлял 1,59 на 10 000 работников.

Это означает, что ежегодно от несчастных случаев погибает около 1,6 работника из каждых 10 000 работников в строительстве

После Южной Кореи самые высокие показатели смертности зафиксированы в следующих странах:

Средний уровень смертности по первым десяти странам составляет 0,78, что меньше половины показателя Южной Кореи.

Во всех отраслях промышленности Южной Кореи, включая строительство, уровень смертности достигает 0,39 – примерно в 1,6 раза выше среднего показателя лучших стран ОЭСР (0,24), уступая лишь Канаде (0,50).

Отчет также отмечает, что строительная отрасль во всех странах является одной из самых рискованных: средний показатель смертности в строительстве в 10 странах (0,78) в 3,3 раза превышает уровень по всем отраслям (0,24).

Чхве Су-йонг, научный сотрудник Корейского института строительной промышленности, отметил:

Строительная отрасль имеет высокую долю работы на открытом воздухе, много пожилых работников и сложный процесс, что приводит ко многим факторам риска

Нам нужно усовершенствовать индивидуальные системы управления безопасностью, которые соответствуют характеристикам отрасли и уменьшают расхождения в уровне безопасности путем больших инвестиций в безопасность по сравнению с другими отраслями