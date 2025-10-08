Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрони

У Верховній Раді вирішили подумати про справедливість оплати праці чиновників під час війни. Парламент розгляне ініціативу щодо впровадження ліміту на зарплати держслужбовців. Але навіть якщо ініціатива набуде чинності, вона навряд чи торкнеться тих, хто вже давно живе поза межами справедливості. Директор юридичного департаменту Нацбанку Олександр Зима лише за вересень отримав 475 тисяч гривень. І це попри відкриту проти нього кримінальну справу за можливе зловживання владою, пише УНН.

Високі зарплати чиновників: що думають в Раді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим ініціювали встановлення ліміту на зарплати чиновників – 80 тис. грн. Відповідна поправка подана до законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік.

Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений - написав Гетманцев.

Водночас він зазначив, що обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Скільки заробляє головний юрист НБУ?

Відповідно до даних декларацій директора юридичного департаменту Національного банку України, тільки у вересні він отримав вражаючу зарплату.

Виплати здійснювалися двома траншами. 15 вересня він отримав аванс у розмірі 158 400гривень. Другим траншом стала виплата зарплати у розмірі 316 933 гривень 30 вересня. Таким чином тільки за вересень головний юрист НБУ отримав 475 333 гривень зарплати.

Загалом же, наприклад, за минулий рік Олександр Зима отримав 6 198 238 гривень зарплати.

За ці кошти можна було б придбати 330 FPV дронів-камікадзе "Малюк 8 РЕБ-стійкий" BattleBorn. Тож, очевидно, важко говорити про справедливість, коли військові регулярно просять волонтерів про проведення зборів на дрони, а зарплата одного чиновника могла б закрити потреби будь-якого підрозділу на лінії бойового зіткнення.

Кримінальна справа проти Олександра Зими

Ще цікавіше те, що проти Зими було відкрите кримінальне провадження за службовий злочин. Кримінальну справу проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження. Проте замість активізації розслідування справу просто закрили. Наразі потерпілі намагаються оскаржити постанову про закриття кримінального провадження проти Зими, наступне засідання суду призначене на 11:00 14 жовтня.