Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
10:08 • 246 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 5770 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11423 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12273 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 16999 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17154 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16172 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59159 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54599 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39620 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
98%
751мм
Популярные новости
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto8 октября, 01:02 • 28428 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 25751 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 29103 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны04:41 • 20400 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 24939 просмотра
публикации
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 210 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 4118 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 25113 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 59147 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 43729 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 10638 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 37210 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 40531 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 92170 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 86971 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Хранитель
Северный поток
СВИФТ
Эль-Паис

Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны

Киев • УНН

 • 4128 просмотра

В Верховной Раде предлагают ограничить зарплаты чиновников до 80 тысяч грн. Между тем главный юрист НБУ получает почти полмиллиона в месяц, несмотря на уголовное дело.

Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны

В Верховной Раде решили подумать о справедливости оплаты труда чиновников во время войны. Парламент рассмотрит инициативу по внедрению лимита на зарплаты госслужащих. Но даже если инициатива вступит в силу, она вряд ли коснется тех, кто уже давно живет вне пределов справедливости. Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима только за сентябрь получил 475 тысяч гривен. И это несмотря на открытое против него уголовное дело за возможное злоупотребление властью, пишет УНН.

Высокие зарплаты чиновников: что думают в Раде

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с председателем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым инициировали установление лимита на зарплаты чиновников – 80 тыс. грн. Соответствующая поправка подана к законопроекту о государственном бюджете на 2026 год.

Убежден, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора. Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено

- написал Гетманцев.

В то же время он отметил, что ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Сколько зарабатывает главный юрист НБУ?

Согласно данным деклараций директора юридического департамента Национального банка Украины, только в сентябре он получил впечатляющую зарплату.

Выплаты осуществлялись двумя траншами. 15 сентября он получил аванс в размере 158 400 гривен. Вторым траншем стала выплата зарплаты в размере 316 933 гривен 30 сентября. Таким образом только за сентябрь главный юрист НБУ получил 475 333 гривен зарплаты.

В целом же, например, за прошлый год Александр Зима получил 6 198 238 гривен зарплаты.

За эти средства можно было бы приобрести 330 FPV дронов-камикадзе "Малюк 8 РЭБ-устойчивый" BattleBorn. Поэтому, очевидно, трудно говорить о справедливости, когда военные регулярно просят волонтеров о проведении сборов на дроны, а зарплата одного чиновника могла бы закрыть потребности любого подразделения на линии боевого соприкосновения.

Уголовное дело против Александра Зимы

Еще интереснее то, что против Зимы было открыто уголовное производство за должностное преступление. Уголовное дело против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли. Сейчас потерпевшие пытаются обжаловать постановление о закрытии уголовного производства против Зимы, следующее заседание суда назначено на 11:00 14 октября.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитикапубликации
Конкорд Банк
Елена Соседка
Даниил Гетманцев
благотворительность
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Киев