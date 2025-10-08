Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны

В Верховной Раде решили подумать о справедливости оплаты труда чиновников во время войны. Парламент рассмотрит инициативу по внедрению лимита на зарплаты госслужащих. Но даже если инициатива вступит в силу, она вряд ли коснется тех, кто уже давно живет вне пределов справедливости. Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима только за сентябрь получил 475 тысяч гривен. И это несмотря на открытое против него уголовное дело за возможное злоупотребление властью, пишет УНН.

Высокие зарплаты чиновников: что думают в Раде

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с председателем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым инициировали установление лимита на зарплаты чиновников – 80 тыс. грн. Соответствующая поправка подана к законопроекту о государственном бюджете на 2026 год.

Убежден, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора. Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено - написал Гетманцев.

В то же время он отметил, что ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Сколько зарабатывает главный юрист НБУ?

Согласно данным деклараций директора юридического департамента Национального банка Украины, только в сентябре он получил впечатляющую зарплату.

Выплаты осуществлялись двумя траншами. 15 сентября он получил аванс в размере 158 400 гривен. Вторым траншем стала выплата зарплаты в размере 316 933 гривен 30 сентября. Таким образом только за сентябрь главный юрист НБУ получил 475 333 гривен зарплаты.

В целом же, например, за прошлый год Александр Зима получил 6 198 238 гривен зарплаты.

За эти средства можно было бы приобрести 330 FPV дронов-камикадзе "Малюк 8 РЭБ-устойчивый" BattleBorn. Поэтому, очевидно, трудно говорить о справедливости, когда военные регулярно просят волонтеров о проведении сборов на дроны, а зарплата одного чиновника могла бы закрыть потребности любого подразделения на линии боевого соприкосновения.

Уголовное дело против Александра Зимы

Еще интереснее то, что против Зимы было открыто уголовное производство за должностное преступление. Уголовное дело против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли. Сейчас потерпевшие пытаются обжаловать постановление о закрытии уголовного производства против Зимы, следующее заседание суда назначено на 11:00 14 октября.