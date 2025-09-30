Суд не зміг розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ - слідчі не надали матеріали справи

$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:49 • 11621 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24929 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15608 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15808 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16842 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18089 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 21609 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60032 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126944 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56375 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5.3м/с
64%
757мм
Популярнi новини
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС30 вересня, 01:57 • 20051 перегляди
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 8282 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 13063 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 12105 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 4806 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 24877 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60015 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126890 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 64218 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 66653 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 1752 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 5030 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 21029 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 23150 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 35529 перегляди
Актуальне
The Guardian
The New York Times
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Суд не зміг розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ - слідчі не надали матеріали справи

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Печерський суд Києва не розглянув скаргу на закриття справи проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими, оскільки слідчі не надали матеріали провадження. Засідання перенесли на 14 жовтня.

Суд не зміг розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ - слідчі не надали матеріали справи

Печерський районний суд Києва не зміг розглянути скаргу на постанову про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими, подану представником співзасновниць банку "Конкорд" Олени та Юлії Сосєдок, яких визнали потерпілими у справі.  Причина – слідчі не надали суду матеріали кримінального провадження, передає кореспондент УНН з зали засідань.

Перед початком судового засідання зʼясувалося, що слідчі Печерського управління поліції у м.Київ вже вдруге не надали суду матеріали кримінального провадження, через що унеможливили проведення судового слухання. 

Тому засідання відклали до 11:00 14 жовтня.

Додамо

Раніше у Слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві у відповідь на запит УНН підтвердили, що слідчий закрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, Олександром Зимою. Справа була закрита через начебто відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, яка була визнана потерпілою у цій справі, у коментарі УНН розповіла, що планує оскаржити постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Водночас у Київській міській прокуратурі у відповідь на запит УНН повідомили, що планують зʼясувати законність закриття кримінального провадження проти Зими.

Нагадаємо

Кримінальну справу проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження. Проте замість активізації розслідування справу просто закрили.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Національна поліція України
Національний банк України
Київ