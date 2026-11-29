Біля узбережжя Болгарії через потужний шторм сів на мілину підсанкційний нафтовий танкер Kairos, який належить до російського тіньового флоту та минулого року зазнав атаки морських дронів. Про це повідомляє Міністерство транспорту та комунікацій Болгарії, пише УНН.

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Увечері 28 листопада судно, яке перебувало на якорі в Бургаській затоці, почало дрейфувати через сильний вітер та шторм. О 19:55 танкер сів на мілину поблизу мису Колокіта на південний схід від міста Созополь, за 100-150 метрів від берега.

На борту залишаються 2 китайські моряки, які наразі відмовляються від евакуації. Танкер має подвійний корпус, на видимій частині якого фахівці не виявили пробоїн. Судно не перевозить вантажу, а в його резервуарах залишилася незначна кількість пального.

Болгарія дала власнику танкера 30 днів

Міністр транспорту Болгарії Георгі Пеєв повідомив, що китайський власник судна має протягом 30 днів організувати його відбуксирування. У разі невиконання вимоги болгарська влада самостійно вживатиме відповідних заходів.

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Наразі витоку пального не зафіксували. Після покращення погодних умов навколо танкера планують встановити спеціальні плавучі загородження для запобігання можливому забрудненню моря.

Що відомо про танкер Kairos

Судно перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії за перевезення російських нафтопродуктів. 28 листопада 2025 року танкер зазнав значних пошкоджень унаслідок атаки українських морських дронів, про яку Reuters повідомляло з посиланням на джерело в СБУ.

15 грудня 2025 року судно відбуксирували до Бургаської затоки, де воно перебувало майже рік.

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