У побережья Болгарии из-за мощного шторма сел на мель подсанкционный нефтяной танкер Kairos, который относится к российскому теневому флоту и в прошлом году подвергся атаке морских дронов. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии, пишет УНН.

Детали

Вечером 28 ноября судно, находившееся на якоре в Бургасском заливе, начало дрейфовать из-за сильного ветра и шторма. В 19:55 танкер сел на мель возле мыса Колокита к юго-востоку от города Созополь, в 100–150 метрах от берега.

На борту остаются 2 китайских моряка, которые пока отказываются от эвакуации. Танкер имеет двойной корпус, на видимой части которого специалисты не обнаружили пробоин. Судно не перевозит груз, а в его резервуарах осталось незначительное количество топлива.

Болгария дала владельцу танкера 30 дней

Министр транспорта Болгарии Георги Пеев сообщил, что китайский владелец судна должен в течение 30 дней организовать его буксировку. В случае невыполнения требования болгарские власти самостоятельно примут соответствующие меры.

В Ливии в спешке заблокировали гавань после уничтожения российского корвета «Меркурий» — в чем причина

В настоящее время утечки топлива не зафиксировано. После улучшения погодных условий вокруг танкера планируют установить специальные плавучие заграждения для предотвращения возможного загрязнения моря.

Что известно о танкере Kairos

Судно находится под санкциями ЕС и Великобритании за перевозку российских нефтепродуктов. 28 ноября 2025 года танкер получил значительные повреждения в результате атаки украинских морских дронов, о которой Reuters сообщило со ссылкой на источник в СБУ.

15 декабря 2025 года судно отбуксировали в Бургасский залив, где оно находилось почти год.

Российский конвой с военной техникой "бежал" после спецоперации Украины у берегов Ливии — СМИ