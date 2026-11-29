Подсанкционный танкер теневого флота России сел на мель у берегов Болгарии — моряки отказываются от эвакуации
Киев • УНН
Танкер Kairos из-за шторма сел на мель у Созополя. Двое китайских моряков отказываются от эвакуации, утечки топлива не зафиксировано.
У побережья Болгарии из-за мощного шторма сел на мель подсанкционный нефтяной танкер Kairos, который относится к российскому теневому флоту и в прошлом году подвергся атаке морских дронов. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии, пишет УНН.
Детали
Вечером 28 ноября судно, находившееся на якоре в Бургасском заливе, начало дрейфовать из-за сильного ветра и шторма. В 19:55 танкер сел на мель возле мыса Колокита к юго-востоку от города Созополь, в 100–150 метрах от берега.
На борту остаются 2 китайских моряка, которые пока отказываются от эвакуации. Танкер имеет двойной корпус, на видимой части которого специалисты не обнаружили пробоин. Судно не перевозит груз, а в его резервуарах осталось незначительное количество топлива.
Болгария дала владельцу танкера 30 дней
Министр транспорта Болгарии Георги Пеев сообщил, что китайский владелец судна должен в течение 30 дней организовать его буксировку. В случае невыполнения требования болгарские власти самостоятельно примут соответствующие меры.
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В настоящее время утечки топлива не зафиксировано. После улучшения погодных условий вокруг танкера планируют установить специальные плавучие заграждения для предотвращения возможного загрязнения моря.
Что известно о танкере Kairos
Судно находится под санкциями ЕС и Великобритании за перевозку российских нефтепродуктов. 28 ноября 2025 года танкер получил значительные повреждения в результате атаки украинских морских дронов, о которой Reuters сообщило со ссылкой на источник в СБУ.
15 декабря 2025 года судно отбуксировали в Бургасский залив, где оно находилось почти год.
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