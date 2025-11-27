Підрив Кримського мосту у 2022 році: російський суд засудив підозрюваних до довічного позбавлення волі

$42.300.10
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 7240 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 17345 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 13335 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 34735 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 35496 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 70066 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41 • 34325 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31693 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02 • 21920 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС
27 листопада, 02:18
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямку
27 листопада, 02:50
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння
27 листопада, 03:23
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування
27 листопада, 04:30
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
06:49
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
09:33
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:45
Ексклюзив
07:45 • 17348 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила
26 листопада, 16:04
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:49
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
26 листопада, 14:17
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Женева
Велика Британія
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Підрив Кримського мосту у 2022 році: російський суд засудив підозрюваних до довічного позбавлення волі

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Обвинувачені не визнали провини, попри російські звинувачення у співпраці з українськими спецслужбами.

Підрив Кримського мосту у 2022 році: російський суд засудив підозрюваних до довічного позбавлення волі

південний окружний військовий суд російського ростова-на-дону визнав вісьмох людей винними у підриві Кримського мосту в 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Артем Азатьян, Георгій Азатьян, Олег Антипов, Олександр Билін, Володимир Злоб, Дмитро Тяжелих, Роман Соломко і Артур Терчанян були визнані російським судом винними.

Всім їм інкримінували статті про теракт (пункт "б" частини 3 статті 205 кримінального кодексу російської федерації) і перевезення вибухівки (частина 4 статті 222.1 кримінального кодексу російської федерації), а двом обвинуваченим - ще й контрабанду вибухівки (частина 3 статті 226.1 кримінального кодексу російської федерації).

Всі вісім осіб отримали довічне позбавлення волі. Їм також інкримінували співробітництво з українськими спецслужбами. Самі обвинувачені своєї провини не визнали.

Контекст

Вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року: тоді загинули п'ятеро людей, а рух мостом було зупинено.

У відповідь російський диктатор володимир путін звинуватив Україну в організації "теракту" і наказав здійснити масовані ракетні обстріли, що й сталось 10 жовтня того ж року. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі, Харкові, Хмельницькому, Кременчуці та інших містах України.

Внаслідок ударів загинуло понад 20 і поранено понад 100 людей.

росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС
27.11.25, 04:18

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НПНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Володимир Путін
Дніпро (місто)
Крим
Україна
Кременчук
Житомир
Тернопіль
Івано-Франківськ
Хмельницький
Львів
Київ
Харків