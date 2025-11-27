Підрив Кримського мосту у 2022 році: російський суд засудив підозрюваних до довічного позбавлення волі

південний окружний військовий суд російського ростова-на-дону визнав вісьмох людей винними у підриві Кримського мосту в 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Артем Азатьян, Георгій Азатьян, Олег Антипов, Олександр Билін, Володимир Злоб, Дмитро Тяжелих, Роман Соломко і Артур Терчанян були визнані російським судом винними.

Всім їм інкримінували статті про теракт (пункт "б" частини 3 статті 205 кримінального кодексу російської федерації) і перевезення вибухівки (частина 4 статті 222.1 кримінального кодексу російської федерації), а двом обвинуваченим - ще й контрабанду вибухівки (частина 3 статті 226.1 кримінального кодексу російської федерації).

Всі вісім осіб отримали довічне позбавлення волі. Їм також інкримінували співробітництво з українськими спецслужбами. Самі обвинувачені своєї провини не визнали.

Контекст

Вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року: тоді загинули п'ятеро людей, а рух мостом було зупинено.

У відповідь російський диктатор володимир путін звинуватив Україну в організації "теракту" і наказав здійснити масовані ракетні обстріли, що й сталось 10 жовтня того ж року. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі, Харкові, Хмельницькому, Кременчуці та інших містах України.

Внаслідок ударів загинуло понад 20 і поранено понад 100 людей.

