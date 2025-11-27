Подрыв Крымского моста в 2022 году: российский суд приговорил подозреваемых к пожизненному заключению
Киев • УНН
Обвиняемые не признали вины, несмотря на российские обвинения в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
южный окружной военный суд российского ростова-на-дону признал восьмерых человек виновными в подрыве Крымского моста в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Артем Азатян, Георгий Азатян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян были признаны российским судом виновными.
Всем им инкриминировали статьи о теракте (пункт "б" части 3 статьи 205 уголовного кодекса российской федерации) и перевозку взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 уголовного кодекса российской федерации), а двум обвиняемым - еще и контрабанду взрывчатки (часть 3 статьи 226.1 уголовного кодекса российской федерации).
Все восемь человек получили пожизненное лишение свободы. Им также инкриминировали сотрудничество с украинскими спецслужбами. Сами обвиняемые своей вины не признали.
Контекст
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: тогда погибли пять человек, а движение по мосту было остановлено.
В ответ российский диктатор владимир путин обвинил Украину в организации "теракта" и приказал осуществить массированные ракетные обстрелы, что и произошло 10 октября того же года. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Днепре, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Харькове, Хмельницком, Кременчуге и других городах Украины.
В результате ударов погибло более 20 и ранено более 100 человек.
