11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 6936 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 17104 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 13194 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 34618 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 35417 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 69885 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34308 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31682 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21909 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Подрыв Крымского моста в 2022 году: российский суд приговорил подозреваемых к пожизненному заключению

Киев

 38 просмотра

Обвиняемые не признали вины, несмотря на российские обвинения в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Подрыв Крымского моста в 2022 году: российский суд приговорил подозреваемых к пожизненному заключению

южный окружной военный суд российского ростова-на-дону признал восьмерых человек виновными в подрыве Крымского моста в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Артем Азатян, Георгий Азатян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян были признаны российским судом виновными.

Всем им инкриминировали статьи о теракте (пункт "б" части 3 статьи 205 уголовного кодекса российской федерации) и перевозку взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 уголовного кодекса российской федерации), а двум обвиняемым - еще и контрабанду взрывчатки (часть 3 статьи 226.1 уголовного кодекса российской федерации).

Все восемь человек получили пожизненное лишение свободы. Им также инкриминировали сотрудничество с украинскими спецслужбами. Сами обвиняемые своей вины не признали.

Контекст

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: тогда погибли пять человек, а движение по мосту было остановлено.

В ответ российский диктатор владимир путин обвинил Украину в организации "теракта" и приказал осуществить массированные ракетные обстрелы, что и произошло 10 октября того же года. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Днепре, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Харькове, Хмельницком, Кременчуге и других городах Украины.

В результате ударов погибло более 20 и ранено более 100 человек.

Евгений Устименко

