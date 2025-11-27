россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационные власти Крыма запустили типовую форму иска против Украины за якобы "водную и энергетическую блокаду". Формируется база псевдоисков, которая должна создать иллюзию "массовых убытков от Украины" и используется как инструмент политического давления.
Оккупационный "госсовет" Крыма запустил типовую форму иска против Украины за якобы "водную и энергетическую блокаду". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что фейковый "арбитражный суд" уже выдал 12 решений на более чем 5,3 млрд рублей.
Это часть политической кампании по легализации аннексии через массовое создание фальшивых претензий. Ни один из этих "судов" не признается миром - их решения имеют силу только внутри РФ
Там также рассказали, что оккупационные структуры получили неформальные указания: в случае любой аварии или провала подавать "иск к Украине", даже если это техническая халатность российских предприятий. Речь идет, в частности, об экологических инцидентах в Керченском проливе и хронической нехватке воды в Межводном.
"Формируется база псевдоисков, которая должна создать иллюзию "массовых убытков от Украины" и используется как инструмент политического давления", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
ЦПД Украины рассказал, что Россия системно превращает вопрос водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. Кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ТОТ.
