26 ноября, 15:50 • 17045 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 28974 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 17336 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 17798 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 12740 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 8688 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 6670 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 9184 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 23049 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 25487 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
публикации
Эксклюзивы
Хранитель

россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Оккупационные власти Крыма запустили типовую форму иска против Украины за якобы "водную и энергетическую блокаду". Формируется база псевдоисков, которая должна создать иллюзию "массовых убытков от Украины" и используется как инструмент политического давления.

россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС

Оккупационный "госсовет" Крыма запустил типовую форму иска против Украины за якобы "водную и энергетическую блокаду". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что фейковый "арбитражный суд" уже выдал 12 решений на более чем 5,3 млрд рублей.

Это часть политической кампании по легализации аннексии через массовое создание фальшивых претензий. Ни один из этих "судов" не признается миром - их решения имеют силу только внутри РФ

- указывают в ЦНС.

Там также рассказали, что оккупационные структуры получили неформальные указания: в случае любой аварии или провала подавать "иск к Украине", даже если это техническая халатность российских предприятий. Речь идет, в частности, об экологических инцидентах в Керченском проливе и хронической нехватке воды в Межводном.

"Формируется база псевдоисков, которая должна создать иллюзию "массовых убытков от Украины" и используется как инструмент политического давления", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

ЦПД Украины рассказал, что Россия системно превращает вопрос водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. Кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ТОТ.

В оккупированном Крыму растет дефицит воды: ситуация с водоснабжением критическая - ЦПД20.08.25, 04:52 • 4092 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Энергетика
Украина