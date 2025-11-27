$42.400.03
26 листопада, 15:50 • 16811 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 28222 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 16954 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 17442 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 12515 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 8528 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 6558 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 9154 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 22888 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 25340 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Окупаційна влада Криму запустила типову форму позову проти України за нібито "водну й енергетичну блокаду". Формується база псевдопозовів, яка має створити ілюзію "масових збитків від України" і використовується як інструмент політичного тиску.

росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС

Окупаційний "госсовет" Крима запустив типову форму позову проти України за нібито "водну й енергетичну блокаду". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що фейковий "арбитражный суд" уже видав 12 рішень на понад 5,3 млрд рублів.

Це частина політичної кампанії з легалізації анексії через масове створення фальшивих претензій. Жоден із цих "судів" не визнається світом - їхні рішення мають силу лише всередині рф

- вказують у ЦНС.

Там також розповіли, що окупаційні структури отримали неформальні вказівки: у разі будь-якої аварії чи провалу подавати "позов до України", навіть якщо це технічна халатність російських підприємств. Йдеться, зокрема, про екологічні інциденти в Керченській протоці та хронічний брак води в Межводному.

"Формується база псевдопозовів, яка має створити ілюзію "масових збитків від України" і використовується як інструмент політичного тиску", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

ЦПД України розповів, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.

В окупованому Криму зростає дефіцит води: ситуація з водопостачанням критична - ЦПД20.08.25, 04:52 • 4092 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Енергетика
Україна