росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна влада Криму запустила типову форму позову проти України за нібито "водну й енергетичну блокаду". Формується база псевдопозовів, яка має створити ілюзію "масових збитків від України" і використовується як інструмент політичного тиску.
Окупаційний "госсовет" Крима запустив типову форму позову проти України за нібито "водну й енергетичну блокаду". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що фейковий "арбитражный суд" уже видав 12 рішень на понад 5,3 млрд рублів.
Це частина політичної кампанії з легалізації анексії через масове створення фальшивих претензій. Жоден із цих "судів" не визнається світом - їхні рішення мають силу лише всередині рф
Там також розповіли, що окупаційні структури отримали неформальні вказівки: у разі будь-якої аварії чи провалу подавати "позов до України", навіть якщо це технічна халатність російських підприємств. Йдеться, зокрема, про екологічні інциденти в Керченській протоці та хронічний брак води в Межводному.
"Формується база псевдопозовів, яка має створити ілюзію "масових збитків від України" і використовується як інструмент політичного тиску", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
ЦПД України розповів, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.
