Під час акції євробляхерів зафіксовано 15 кримінальних правопорушень

“Водночас до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 15 фактів кримінальних правопорушень. Наразі безперешкодний рух на всіх автошляхах країни відновлено”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС вирішили розблокувати перекриті “євробляхерами” дороги

Станом 21:00 середи, 21 листопада, проїзд на усіх автошляхах, де був ускладнений або заблокований проїзд у зв‘язку з акцією водіїв на нерозмитнених автомобілях, — розблокований.

Загалом за період проведення акціі, за приблизними підрахунками, участь у ній взяли близько 6 тисяч громадян (майже 3,5 тисячі транспортних засобів). За цей час до поліції надійшло і було зареєстровано 186 звернень громадян, пов‘язаних з перекриттям автошляхів та інших правопорушень під час цих масових заходів.

Зокрема, 131 повідомлення про перекриття руху.

Найбільше таких повідомлень зафіксовано у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закони щодо "євроблях" сьогодні відправлять на підпис Президенту

Станом вечір 21 листопада до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 15 правопорушень. З них:



11 — за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) — по 3 у Житомирській та Рівненській областях, по 1 — у Закарпатській, Одеській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях;



Ще 2 — за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) у Рівненській області;



2 — за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 1 — за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) — у Рівненській області;



1 — ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб) у Полтавській області.



Нагадаємо, з 20 по 21 листопада в Україні проходила масова акція власників автомобілів на іноземній реєстрації із перекриттям автошляхів у більшості областей.

21 листопада “євробляхери” попередили про новий формат акцій протесту. Вони заявили, що дочекаються підпису законопроєктів № 8487 та № 8488 головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, щоб оголосити дату, коли будуть вимагати від Президента вето.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активіст на знак протесту спалив свій Land Rover на єврономерах

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 листопада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також — скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”.

8 листопада Рада ухвалила в цілому законопроект про зміну ставок акцизу для авто на єврономерах. Вони будуть залежати від типу палива, об’єму двигуна та віку автомобіля. Передбачено, що протягом 90 днів із дня набуття чинності законом розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією можна буде із застосуванням коефіцієнта 0,5, тобто за півставки. Іншим законопроектом Рада підвищила штрафи.

“Авто Євро Сила” закликала президента ветувати закони й оголосила всеукраїнську акцію протесту. Члени організації виступають за те, щоб коефіцієнт віку з формули прибрали. Власники “євроблях” стверджують, що акцизні збори в Україні такі великі, що перевищують усі інші податки під час розмитнення європейських машин.