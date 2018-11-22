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Во время акции евробляхеров зафиксировано 15 уголовных преступлений

Во время акции евробляхеров зафиксировано 15 уголовных преступлений

Киев  •  УНН

 • 13370 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. За время проведения акций протеста водителей нерастаможенных автомобилей, в полицию поступило 131 сообщения о перекрытии движения. Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Вместе с тем в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 15 фактах уголовных правонарушений. Сейчас беспрепятственное движение на всем автодорогам страны восстановлено”, - говорится в сообщении.

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По состоянию 21:00 среды, 21 ноября, проезд на всех автодорогах, где был затруднен или заблокирован проезд в связи с акцией водителей на нерастаможенных автомобилях, — разблокирован.

Всего за период проведения акции, по приблизительным подсчетам, участие в ней приняли около 6000 граждан (почти 3,5 тысячи транспортных средств). За это время в полицию поступило и было зарегистрировано 186 обращений граждан, связанных с перекрытием дорог и других правонарушений во время этих массовых мероприятий.

В частности, 131 сообщение о перекрытии движения.

Больше всего таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.

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По состоянию на вечер 21 ноября в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 15 правонарушений. Из них:

  • 11 — по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) — по 3 в Житомирской и Ровенской областях, по первому Закарпатской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях;
  • Еще 2 — по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) в Ровенской области;
  • 2 — по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 1 — по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) — в Ровенской области;
  • 1 — ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) в Полтавской области.

Напомним, с 20 по 21 ноября в Украине проходила массовая акция владельцев автомобилей на иностранном регистрации с перекрытием дорог в большинстве областей.

21 ноября “евробляхеры” предупредили о новом формате акций протеста. Они заявили, что дождутся подписи законопроектов № 8487 и № 8488 председателем Верховной Рады Андреем Парубием, чтобы объявить дату, когда будут требовать от Президента вето.

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Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 ноября отказалась отменять новые правила налогообложения “евроблях”, а также — отменять штрафы за нарушение правил ввоза “евроблях”.

8 ноября Рада приняла в целом законопроект об изменении ставок акциза для авто на еврономерах. Они будут зависеть от типа топлива, объема двигателя и возраста автомобиля. Предполагается, что в течение 90 дней со дня вступления в силу закона растаможить автомобили с иностранной регистрацией можно будет с применением коэффициента 0,5, то есть за полставки. Другим законопроектом Рада повысила штрафы.

“Авто Евро Сила” призвала президента ветировать законы и объявила всеукраинскую акцию протеста. Члены организации выступают за то, чтобы коэффициент возраста из формулы убрали. Владельцы “евроблях” утверждают, что акцизные сборы в Украине так велики, что превышают все другие налоги при растаможивании европейских машин.

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