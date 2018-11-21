“Євробляхери” попередили про новий формат акцій протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Власники автомобілів з європейською реєстрацією заявили про призупинення блокування автодоріг і вирішили перейти до нового формату акцій протесту. Про це у Facebook повідомляє спільнота “Авто Євро Сила”, передає УНН.
“Після провального голосування у ВР акція в попередньому форматі більше не актуальна, тому громада “Авто Євро Сили” прийняла рішення, припинити перший етап боротьби та перейти до підготовки до наступної акції “Вимагаємо вето президента!”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначають автори повідомлення, потрібно дочекатися підпису законопроєктів №8487 та №8488 головою Верхоної Ради Андрієм Парубієм, щоб оголосити дату, коли будуть вимагати від Президента вето.
Зазначимо, станом на 16:00 21 листопада продовжуються акції протесту з частковим блокуванням руху у 12 областей. З 15:00 рух відновлено на трасах М-14 та Р-47 - Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві внутрішніх справ України вирішили силоміць розблокувати перекриті власниками автомобілів з європейськими номерами дороги.
Нагадаємо, Верховна Рада 21 листопада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також — скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”.