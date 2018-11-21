"Евробляхеры" предупредили о новом формате акций протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Владельцы автомобилей с европейской регистрацией заявили о приостановлении блокировки автодорог и решили перейти к новому формату акций протеста. Об этом в Facebook сообщает сообщество "Авто Евро Сила", передает УНН.
"После провального голосования в ВР акция в предыдущем формате больше не актуальна, поэтому община "Авто Евро Силы" приняла решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!", - говорится в сообщении.
Как отмечают авторы сообщения, нужно дождаться подписи законопроектов №8487 и №8488 главой Верховной Рады Андреем Парубием, чтобы объявить дату, когда будут требовать от Президента вето.
Отметим, по состоянию на 16:00 21 ноября продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения в 12 областей. С 15:00 движение восстановлено на трассах М-14 и Р-47 - Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел Украины решили силой разблокировать перекрытые владельцами автомобилей с европейскими номерами дороги.
Напомним, Верховная Рада 21 ноября отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также - отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях".