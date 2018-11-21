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У МВС вирішили розблокувати перекриті “євробляхерами” дороги

У МВС вирішили розблокувати перекриті “євробляхерами” дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України вирішили силоміць розблокувати перекриті власниками автомобілів з європейськими номерами дороги. Про це з посиланням на міністра внутрішніх справ у Facebook повідомляє прес-служба МВС україни, передає УНН.

“Ліберальна лояльність до „євробляхерів“ закінчилася там, де вони перетворили своє право на протест — в обмеження прав інших людей. Було прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили учасники акції. Звісно, поліція буде працювати в рамках закону, але у випадку порушень законодавства буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу”, — сказав Аваков.

Нагадаємо, з 20 листопада на трасах України триває масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Вони виступають проти збільшення митних платежів.

Станом на 11 годину 21 листопада у 10 областях ускладнений рух через акції протесту.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 листопада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також — скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”.

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