У МВС вирішили розблокувати перекриті “євробляхерами” дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України вирішили силоміць розблокувати перекриті власниками автомобілів з європейськими номерами дороги. Про це з посиланням на міністра внутрішніх справ у Facebook повідомляє прес-служба МВС україни, передає УНН.
“Ліберальна лояльність до „євробляхерів“ закінчилася там, де вони перетворили своє право на протест — в обмеження прав інших людей. Було прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили учасники акції. Звісно, поліція буде працювати в рамках закону, але у випадку порушень законодавства буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу”, — сказав Аваков.
Нагадаємо, з 20 листопада на трасах України триває масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Вони виступають проти збільшення митних платежів.
Станом на 11 годину 21 листопада у 10 областях ускладнений рух через акції протесту.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 листопада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також — скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”.