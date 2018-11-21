В МВД решили разблокировать перекрытые "евробляхерами" дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины решили силой разблокировать перекрытые владельцами автомобилей с европейскими номерами дороги. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
"Либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили свое право на протест - в ограничение прав других людей. Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения", - сказал Аваков.
Напомним, с 20 ноября на трассах Украины продолжается массовая акция протеста владельцев автомобилей на иностранном регистрации. Они выступают против увеличения таможенных платежей.
По состоянию на 11 часов 21 ноября во 10 областях затруднено движение из-за акций протеста.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 ноября отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также - отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях".