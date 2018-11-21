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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103098 просмотра

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8 марта, 10:25 • 108610 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 140892 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134606 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127421 просмотра

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7 марта, 08:52 • 168271 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141603 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145392 просмотра

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В МВД решили разблокировать перекрытые "евробляхерами" дороги

В МВД решили разблокировать перекрытые "евробляхерами" дороги

Киев  •  УНН

 • 21602 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины решили силой разблокировать перекрытые владельцами автомобилей с европейскими номерами дороги. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

"Либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили свое право на протест - в ограничение прав других людей. Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения", - сказал Аваков.

Напомним, с 20 ноября на трассах Украины продолжается массовая акция протеста владельцев автомобилей на иностранном регистрации. Они выступают против увеличения таможенных платежей.

По состоянию на 11 часов 21 ноября во 10 областях затруднено движение из-за акций протеста.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 ноября отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также - отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях".

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