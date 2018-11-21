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Рада відмовилась скасовувати штрафи за порушення правил ввезення "євроблях"

Рада відмовилась скасовувати штрафи за порушення правил ввезення "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Нардепи відмовились скасувати рішення Верховної Ради щодо прийняття у другому читанні змін до Митного кодексу щодо підвищення штрафів за порушення правил ввезення "євроблях", повідомляє кореспондент УНН.

Рішення щодо постанови 8488/П підтримали 39 народних депутатів, а рішення щодо постанови 8488/П1 — 33.

Зокрема, парламент відхилив проекти постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (8488/П та 8488/П1).

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Крім того, 8 листопада, парламент схвалив в цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.

Як повідомляв УНН, раніше 21 листопада Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування "євроблях".

Зазначимо, з 20 листопада на трасах України тривала масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Вони виступають проти збільшення митних платежів.

Станом на 11 годину 21 листопада у 10 областях ускладнений рух через акції протесту.

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