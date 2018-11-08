Рада підвищила штрафи за порушення правил ввезення "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Парламент схвалив в цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів України.
За словами голови Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, зокрема, цим законопроектом передбачено підвищення чинних штрафів та “прибирання норми, яка дозволяла порушувати митні правила і протягом року бути притягненим до відповідальності лише один раз у сумі 8,5 тисяч гривень”.
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Нагадаємо, у липні Верховна Рада прийняла у першому читанні два проекти закону №8487 і №8488, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою вирішення проблеми з автомобілями з єврономерами.
Зазначимо, продовжується мітинг власників євроблях під стінами парламенту. Вони розпочали акцію напередодні, 7 листопада. Люди вимагають знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну. За даними ЗМІ, дехто з учасників мітингу провів ніч під Радою.
У Кабмін теж передали вимоги автомобілістів на євробляхах.