Рада схвалила нові правила оподаткування авто на "євробляхах"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах, повідомляє кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.
За словами голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, була залишена прийнята у першому читанні модель оподаткування, і підтримана диференціація базової ставки для бензинових автомобілів “з об’ємом циліндрів до 3 тисяч кубічних сантиметрів та понад 3 тисяч, а для дизельних двигунів — до 3,5 тисяч кубічних сантиметрів, та понад цього обсягу”.
“Для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро”, — додала Южаніна.
Нагадаємо, у липні Верховна Рада прийняла у першому читанні два проекти закону №8487 і №8488, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою вирішення проблеми з автомобілями з єврономерами.
Крім того, продовжується мітинг власників євроблях під стінами парламенту. Вони розпочали акцію напередодні, 7 листопада. Люди вимагають знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну. За даними ЗМІ, дехто з учасників мітингу провів ніч під Радою.
У Кабмін теж передали вимоги автомобілістів на євробляхах.