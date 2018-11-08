Рада одобрила новые правила налогообложения авто на "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах, сообщает корреспондент УНН.
За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.
По словам председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южанина, была оставлена принятая в первом чтении модель налогообложения, и поддержана дифференциация базовой ставки для бензиновых автомобилей “с объемом цилиндров до 3 тысяч кубических сантиметров и более 3 тысяч, а для дизельных двигателей — до 3500 кубических сантиметров, и сверх этого объема”.
“Для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателей с 50 евро до 100, для дизельных — с 75 до 150 евро”, — добавила Южанина.
Напомним, в июле Верховная Рада приняла в первом чтении два проекта закона №8487 и №8488, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, с целью решения проблемы с автомобилями с Еврономер.
Кроме того, продолжается митинг владельцев евроблях под стенами парламента. Они начали акцию накануне, 7 ноября. Люди требуют снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украине. По данным СМИ, некоторые участники митинга провел ночь под Радой.
В Кабмин тоже передали требования автомобилистов на евробляхах.