Авто на єврономерах: за що проголосували парламентарі

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні Верховна Рада прийняла у першому читанні два проекти закону №8487 і №8488, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою вирішення проблеми з автомобілями з єврономерами, повідомляє УНН.

Проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” пропонує встановити базові ставки акцизного податку:

  • для нових легкових автомобілів з бензиновим двигуном об’ємом 1 л у розмірі 50 євро за одиницю;
  • для нових легкових авто з дизельним двигуном об’ємом 1 л у розмірі 75 євро за одиницю.

    • При цьому, визначення акцизного податку для кожного легкового авто здійснюватиметься шляхом застосування до базових ставок акцизного податку коефіцієнтів.

    Один коефіцієнт визначатиметься діленням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.

    Другий коефіцієнт дорівнюватиме кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного авто, до року визначення ставки податку (для нових автівок та автівок, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).

    Крім того, документ пропонує:

    • встановити ставку для електромобілів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора. Сьогодні ставка складає 109,129 євро за одиницю транспортного засобу;
    • встановити ставку податку для гібридних легкових автомобілів у розмірі 100 євро за 1 одиницю. Сьогодні ставка складає 109,129 євро за одиницю транспортного засобу;
    • скасувати оподаткування акцизним податком кузовів для легкових транспортних засобів. Сьогодні ставка для нових кузовів складає 218 євро за одиницю та 872 євро для кузовів, що використовувалися;
    • скасувати тимчасово встановлені (до 31 грудня 2018 року) особливості оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, вироблених після 1 січня 2010 року.

    Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України”, який системно з ним пов’язаний.

    Цей же документ в свою чергу передбачає посилення контролю за переміщенням і цільовим використанням авто, ввезених в режимах транзиту та тимчасового ввезення.

    Зокрема, в законопроекті чітко визначено алгоритм взаємодії митників, поліцейських та прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією, Нацполіції надано право перевірки авто з єврономерами, введено низку обмежень на операції з такими авто, закладено суворі штрафи за порушення митних правил.

    Зокрема збільшуються штрафи за:

    • порушення строків переміщення автомобілів в режимі транзиту. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф складає 8500 гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб — 8 500 гривень, від 20 до 30 діб — 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) — 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду;
    • порушення строків переміщення автомобілів для особистого користування та комерційного призначення в  режимі тимчасового ввезення. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф складає 17 тисяч гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб — 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб — 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування авто) — 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

    Крім того, каратимуть і тих, хто продає авто з єврономерами або надає у користування чи розпорядження особі, яка не ввозила це авто до України, а також за використання таких автівок для підприємницької діяльності та/або отримання доходів.

    Проект закону встановлює додаткові умови тимчасового ввезення громадянами автомобілів, а також уточнює особливості переміщення автівок особистого користування в режимі транзиту, а саме:

    • тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами автомобілів особистого користування у кількості більше однієї одиниці дозволяється за умови застосування до них заходів гарантування;
    • тимчасове ввезення громадянами-резидентами авто комерційного призначення при виконанні ними своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами із підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, дозволяється на строк до 10 діб із застосуванням до них заходів гарантування;
    • автомобілі особистого користування, тимчасово ввезені до України громадянами більш як на 30 днів, підлягають державній реєстрації.
    • громадянам надається право переміщувати поміщені у митний режим транзиту авто особистого користування лише з метою прохідного транзиту через територію України. При цьому, пропуск транспортних засобів громадян-резидентів здійснюватиметься після внесення ними грошової застави в розмірі митних платежів (такі вимоги не поширюються на транспортні засоби громадян-нерезидентів, що передбачено діючою редакцією).

    Зауважимо, як заявила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, комітет наполягатиме на збереженні високих штрафів за порушення термінів перебування автомобілів на єврономерах в Україні у відповідному законі, який буде розглядати парламент у другому читанні.

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