Авто на еврономерах: за что проголосовали парламентарии

Проект Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств” предлагает установить базовые ставки акцизного налога:

для новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1 л в размере 50 евро за единицу;

для новых легковых авто с дизельным двигателем объемом 1 л в размере 75 евро за единицу.

При этом, определение акцизного налога для каждого легкового авто будет осуществляться путем применения к базовым ставкам акцизного налога коэффициентов.

Один коэффициент будет определяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см.

Второй коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего авто, до года определения ставки налога (для новых авто и авто, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1).

Кроме того, документ предлагает:



установить ставку для электромобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора. Сегодня ставка составляет 109,129 евро за единицу транспортного средства;



установить ставку налога для гибридных легковых автомобилей в размере 100 евро за 1 единицу. Сегодня ставка составляет 109,129 евро за единицу транспортного средства;



отменить налогообложение акцизным налогом кузовов для легковых транспортных средств. Сегодня ставка для новых кузовов составляет 218 евро за единицу и 872 евро для кузовов, которые ранее использовались;



отменить временно установленные (до 31 декабря 2018 года) особенности налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, произведенных после 1 января 2010 года.



Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины”, который системно с ним связан.

Этот же документ в свою очередь предполагает усиление контроля за перемещением и целевым использованием авто, ввезенных в режимах транзита и временного ввоза.

В частности, в законопроекте четко определен алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введен ряд ограничений на операции с такими авто, заложены суровые штрафы за нарушение таможенных правил.

В частности увеличиваются штрафы за:



нарушение сроков перемещения автомобилей в режиме транзита. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8 500 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток — 8 500 гривен, от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) — 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда;

Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8 500 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток — 8 500 гривен, от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) — 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда;

нарушение сроков перемещения автомобилей для личного пользования и коммерческого назначения в режиме временного ввоза. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 17 тысяч гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток — 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование машин) — 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 17 тысяч гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток — 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование машин) — 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

Кроме того, будут наказывать и тех, кто продает авто с еврономерами или предоставляет в пользование или распоряжение тем, кто не ввозил авто в Украину, а также за использование таких автомобилей для предпринимательской деятельности и/или получения доходов.

Проект закона устанавливает дополнительные условия временного ввоза гражданами автомобилей, а также уточняет особенности перемещения автомобилей личного пользования в режиме транзита, а именно:



временный ввоз гражданами-нерезидентами автомобилей личного пользования в количестве более одной единицы разрешается при условии применения к ним мер обеспечения;



временный ввоз гражданами-резидентами авто коммерческого назначения при выполнении ими своих обязанностей по заключенным трудовым договорам с предприятиями-нерезидентами, подтверждается документами соответствующих компетентных органов страны регистрации предприятия-нерезидента, разрешается на срок до 10 суток с применением к ним мер обеспечения;



автомобили личного пользования, временно ввозимые в Украину гражданами более чем на 30 дней, подлежат государственной регистрации .

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гражданам предоставляется право перемещать помещенные в таможенный режим транзита авто личного пользования только с целью проходного транзита через территорию Украины. При этом, пропуск транспортных средств граждан-резидентов будет осуществляться после внесения ими денежного залога в размере таможенных платежей (такие требования не распространяются на транспортные средства граждан-нерезидентов, что предусмотрено действующей редакцией).



Отметим, как заявила народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комитет будет настаивать на сохранении высоких штрафов за нарушение сроков пребывания автомобилей на еврономерах в Украине в соответствующем законе, который будет рассматривать парламент во втором чтении.