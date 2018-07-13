Авто на еврономерах: за что проголосовали парламентарии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении два проекта закона №8487 и №8488, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, с целью решения проблемы с автомобилями с еврономерами, сообщает УНН.

Проект Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств” предлагает установить базовые ставки акцизного налога:

  • для новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1 л в размере 50 евро за единицу;
  • для новых легковых авто с дизельным двигателем объемом 1 л в размере 75 евро за единицу.

    • При этом, определение акцизного налога для каждого легкового авто будет осуществляться путем применения к базовым ставкам акцизного налога коэффициентов.

    Один коэффициент будет определяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см.

    Второй коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего авто, до года определения ставки налога (для новых авто и авто, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1).

    Кроме того, документ предлагает:

    • установить ставку для электромобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора. Сегодня ставка составляет 109,129 евро за единицу транспортного средства;
    • установить ставку налога для гибридных легковых автомобилей в размере 100 евро за 1 единицу. Сегодня ставка составляет 109,129 евро за единицу транспортного средства;
    • отменить налогообложение акцизным налогом кузовов для легковых транспортных средств. Сегодня ставка для новых кузовов составляет 218 евро за единицу и 872 евро для кузовов, которые ранее использовались;
    • отменить временно установленные (до 31 декабря 2018 года) особенности налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, произведенных после 1 января 2010 года.

    Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины”, который системно с ним связан.

    Этот же документ в свою очередь предполагает усиление контроля за перемещением и целевым использованием авто, ввезенных в режимах транзита и временного ввоза.

    В частности, в законопроекте четко определен алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введен ряд ограничений на операции с такими авто, заложены суровые штрафы за нарушение таможенных правил.

    В частности увеличиваются штрафы за:

    • нарушение сроков перемещения автомобилей в режиме транзита. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8 500 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток — 8 500 гривен, от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) — 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда;
    • нарушение сроков перемещения автомобилей для личного пользования и коммерческого назначения в режиме временного ввоза. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 17 тысяч гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток — 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование машин) — 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

    Кроме того, будут наказывать и тех, кто продает авто с еврономерами или предоставляет в пользование или распоряжение тем, кто не ввозил авто в Украину, а также за использование таких автомобилей для предпринимательской деятельности и/или получения доходов.

    Проект закона устанавливает дополнительные условия временного ввоза гражданами автомобилей, а также уточняет особенности перемещения автомобилей личного пользования в режиме транзита, а именно:

    • временный ввоз гражданами-нерезидентами автомобилей личного пользования в количестве более одной единицы разрешается при условии применения к ним мер обеспечения;
    • временный ввоз гражданами-резидентами авто коммерческого назначения при выполнении ими своих обязанностей по заключенным трудовым договорам с предприятиями-нерезидентами, подтверждается документами соответствующих компетентных органов страны регистрации предприятия-нерезидента, разрешается на срок до 10 суток с применением к ним мер обеспечения;
    • автомобили личного пользования, временно ввозимые в Украину гражданами более чем на 30 дней, подлежат государственной регистрации.
    • гражданам предоставляется право перемещать помещенные в таможенный режим транзита авто личного пользования только с целью проходного транзита через территорию Украины. При этом, пропуск транспортных средств граждан-резидентов будет осуществляться после внесения ими денежного залога в размере таможенных платежей (такие требования не распространяются на транспортные средства граждан-нерезидентов, что предусмотрено действующей редакцией).

    Отметим, как заявила народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комитет будет настаивать на сохранении высоких штрафов за нарушение сроков пребывания автомобилей на еврономерах в Украине в соответствующем законе, который будет рассматривать парламент во втором чтении.

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