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У комітеті наполягатимуть на збереженні високих штрафів для "євроблях" – Южаніна

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У комітеті з питань податкової політики наполягатимуть на збереженні високих штрафів за порушення термінів перебування автомобілів на єврономерах в Україні у відповідному законі, який буде розглядати парламент у другому читанні. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

"Щодо завеликих штрафів – я категорично буду наполягати залишити їх такими великими. Лібералізація передбачає наступний крок – сплата усіма податку. Якщо ми говоримо, що замість 170 тисяч гривень за порушення термінів перебування автомобілів чи у тимчасовому режимі, чи в режимі транзиту понад 30 діб, замінити на 17 тисяч – я вважаю, що це нічого не дасть і це непотрібні поправки до закону", - підкреслила Н.Южаніна.

Крім того, вона додала, що у тих громадян, хто завіз автомобіль закордону для власного користування матимуть 6 місяців для оформлення усіх документів, щоб уникнути відповідних штрафних санкцій.

"Для тих хто в’їхав до України і знаходиться без реєстрації протягом 6 місяців – вони будуть розмитнюватись, як і всі громадяни за новими ставками, але при цьому не будуть застосовуватись штрафи протягом 6 місяців, щоб могли провести усі необхідні процедури", - повідомила Н.Южаніна.

Як повідомялв УНН, Верховна Рада пропонує збільшити штраф за порушення правил ввезення авто. Парламентарі 260 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

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