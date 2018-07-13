В комитете будут настаивать на сохранении высоких штрафов для "евроблях" - Южанина

"О слишком больших штрафах - я категорически буду настаивать оставить их такими большими. Либерализация предполагает следующий шаг - оплата всеми налога. Если мы говорим, что вместо 170 000 гривен за нарушение сроков пребывания автомобилей или во временном режиме, или в режиме транзита более 30 суток, заменить на 17000 - я считаю, что это ничего не даст и это ненужные поправки в закон", - подчеркнула Н.Южанина.



Кроме того, она добавила, что у тех граждан, кто завез автомобиль из-за границы для собственного пользования будет 6 месяцев для оформления всех документов, чтобы избежать соответствующих штрафных санкций.



"Для тех кто въехал в Украину и находится без регистрации в течение 6 месяцев - они будут растаможиваться, как и все граждане по новым ставкам, но при этом не будут применяться штрафы в течение 6 месяцев, чтобы могли провести все необходимые процедуры", - сообщила Н.Южанина.



Как повидомялв УНН, Верховная Рада предлагает увеличить штраф за нарушение правил ввоза авто. Парламентарии 260 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.