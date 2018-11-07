Водії на євробляхах заблокували центр Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Власники автомобілів на європейських номерах частково перекрили урядовий квартал у центрі столиці, повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, акція проходить біля будівель Верховної Ради та Кабінету міністрів. Проїжджа частина вулиць тут перекрита частково, учасники акції залишили смуги для руху.
Автомобілісти вимагають від уряду знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну.
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Також серед вимог власників євроблях є прийняття правки до законопроекту №8487 щодо відміни акцизу, який напередодні не підтримав профільний комітет ВР.
Варто додати, що центр Києва вже опинився у заторах.
Нагадаємо, акція автомобілістів на євробляхах проходить не вперше. У липні вони вже перекривали центр Києва.