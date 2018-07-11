У податковому комітеті назвали ставки на ввезення авто
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Податковий комітет парламенту пропонує однакові ставки на ввезення автомобілів як для “євроблях”, так і для офіційних дилерів. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.
“Ті законопроекти, які подані комітетом з питань податкової та митної політики, стосуються саме нового підходу у визначенні ставки — 50 євро за тисячу кубічних сантиметрів для авто на бензинових двигунах, і 75 євро за тисячу кубічних сантиметрів для авто на дизельних двигунах. До цієї базової ставки застосовується два коефіцієнти обсягу двигуна і віку (авто — ред.). Це зрозуміло, логічно і саме головне — цими ставками зможуть скористуватись всі громадяни України. Не можна робити виключення для одних людей, і при цьому держава у майбутньому буде нести відповідальність”, — підкреслила Н.Южаніна.
Вона пояснила, що виключення у митах щодо авто на “євробляхах” може привести до того, що громадяни, які заплатили усі податки та мита при покупці автомобілів у магазинах дилерів, “зможуть подавати позови до нашої країни”.
“Саме через повернення сплачених податків — цього робити не можна. Мають бути логічні ставки для усіх громадян України”, — резюмувала нардеп.
Як повідомляв УНН, центр Києва сьогодні зранку перекрили водії автомобілів на єврономерах. Автомобілісти вимагають від уряду знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну.