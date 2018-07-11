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В налоговом комитете назвали ставки на ввоз авто

В налоговом комитете назвали ставки на ввоз авто

Киев  •  УНН

 • 27875 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Налоговый комитет парламента предлагает одинаковые ставки на ввоз автомобилей как для "евроблях", так и для официальных дилеров. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает корреспондент УНН.

"Те законопроекты, представленные комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, касаются именно нового подхода в определении ставки - 50 евро за тысячу кубических сантиметров для авто на бензиновых двигателях, и 75 евро за тысячу кубических сантиметров для авто на дизельных двигателях. К этой базовой ставке применяются два коэффициента объема двигателя и возраста (авто - ред.). Это понятно, логично и самое главное - этими ставкам смогут воспользоваться все граждане Украины. Нельзя делать исключения для одних людей, и при этом государство в будущем будет нести ответственность", - подчеркнула Н.Южанина.

Она пояснила, что исключение в пошлинах по авто на "евробляхах" может привести к тому, что граждане, заплатившие налоги и пошлины при покупке автомобилей в магазинах дилеров, "смогут подавать иски в нашу страну".

"Именно из-за возвращения уплаченных налогов - этого делать нельзя. Должны быть логические ставки для всех граждан Украины", - резюмировала нардеп.

Как сообщал УНН, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на еврономерах. Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украине.

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