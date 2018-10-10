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У Мінсоцполітики розповіли, чи отримають субсидію власники "євроблях"

У Мінсоцполітики розповіли, чи отримають субсидію власники "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У прийдешньому опалювальному сезоні при призначенні субсидій не будуть зважати на наявність автомобіля на європейській реєстрації. Про це заявив директор директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко під час прес-конференції, передав кореспондент УНН.

"Автомобіль на "євробляхах" - це проблема не тільки субсидій, але й в цілому держави, оскільки неможливо встановити факт належності прав на це майно. За неможливості встановити, що конкретне майно належить конкретній особі, а вона його просто використовує на підставі чогось, відповідно, це неможливо використовувати в офіційних документах чи офіційній статистиці", - зазначив чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки "євробляхерів"

За його словами, крім того, комісія щодо призначення субсидій буде підходити до критеріїв щодо її надання більш індивідуально.

Так, наприклад, відносно пункту про придбання автомобіля не старше 5 років, експерти оцінюватимуть – чи то був новий автомобіль за кілька мільйонів гривень, чи це був, наприклад, автомобіль марки Daewoo Lanos, взятий у кредит в 2014 році.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр соціальної політики Андрій Рева назвав документи, які треба подавати для отримання субсидії. У стандартних випадках для оформлення субсидії українцям треба подавати лише заяву і декларацію про доходи.

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