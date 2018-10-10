У Мінсоцполітики розповіли, чи отримають субсидію власники "євроблях"

"Автомобіль на "євробляхах" - це проблема не тільки субсидій, але й в цілому держави, оскільки неможливо встановити факт належності прав на це майно. За неможливості встановити, що конкретне майно належить конкретній особі, а вона його просто використовує на підставі чогось, відповідно, це неможливо використовувати в офіційних документах чи офіційній статистиці", - зазначив чиновник.

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За його словами, крім того, комісія щодо призначення субсидій буде підходити до критеріїв щодо її надання більш індивідуально.

Так, наприклад, відносно пункту про придбання автомобіля не старше 5 років, експерти оцінюватимуть – чи то був новий автомобіль за кілька мільйонів гривень, чи це був, наприклад, автомобіль марки Daewoo Lanos, взятий у кредит в 2014 році.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр соціальної політики Андрій Рева назвав документи, які треба подавати для отримання субсидії. У стандартних випадках для оформлення субсидії українцям треба подавати лише заяву і декларацію про доходи.