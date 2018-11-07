Водители на евробляхах заблокировали центр Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Владельцы автомобилей на европейских номерах частично перекрыли правительственный квартал в центре столицы, сообщает корреспондент УНН.
В частности, акция проходит возле зданий Верховной Рады и Кабинета министров. Проезжая часть улиц здесь перекрыта частично, участники акции оставили полосы для движения.
Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину.
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Также среди требований владельцев евроблях есть принятие поправки к законопроекту №8487 об отмене акциза, который накануне не поддержал профильный комитет ВР.
Стоит добавить, что центр Киева уже оказался в пробках.
Напомним, акция автомобилистов на евробляхах проходит не впервые. В июле они уже перекрывали центр Киева.