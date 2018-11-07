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Прем'єру передали вимоги власників євроблях

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про передачу Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману листа з вимогою власників автомобілів з іноземною реєстрацією звільнити керівника Державної служби з питань безпеки на транспорті Михайла Ноняка. Про це він сказав під час засідання уряду, передає УНН.

"Збільшується кількість скарг щодо Державної служби з питань безпеки на транспорті. Сьогодні у мене була зустріч з мітингарями, які скаржилися на керівництво. Я прийняв їхню заяву. Теж Вам її передам щодо вимоги про звільнення пана Ноняка з посади", - сказав міністр.

Омелян також розповів, що цього тижня зустрічатиметься з автомобільними перевізниками у зв'язку з тим, що накопичуються проблеми з перевезеннями у напрямку Польщі, Угорщини, Словаччини.

Нагадаємо, засідання Кабміну супроводжується протестом в урядовому кварталі. На акцію вийшли власники так званих євроблях, частково перекривши центр Києва.

Автомобілісти вимагають від уряду знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну.

Також серед вимог власників євроблях є прийняття правки до законопроекту №8487 щодо відміни акцизу, який напередодні не підтримав профільний комітет ВР.

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