Прем'єру передали вимоги власників євроблях

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про передачу Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману листа з вимогою власників автомобілів з іноземною реєстрацією звільнити керівника Державної служби з питань безпеки на транспорті Михайла Ноняка. Про це він сказав під час засідання уряду, передає УНН.