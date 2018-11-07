Премьеру передали требования владельцев евроблях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о передаче Премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с требованием владельцев автомобилей с иностранной регистрацией уволить руководителя Государственной службы по вопросам безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает УНН.
"Увеличивается количество жалоб по Государственной службе по вопросам безопасности на транспорте. Сегодня у меня была встреча с митингующими, которые жаловались на руководство. Я принял их заявление. Тоже Вам его передам относительно требования об освобождении господина Ноняка с должности", - сказал министр.
Омелян также рассказал, что на этой неделе будет встречаться с автомобильными перевозчиками в связи с тем, что накапливаются проблемы с перевозками в направлении Польши, Венгрии, Словакии.
Напомним, заседание Кабмина сопровождается протестом в правительственном квартале. На акцию вышли владельцы так называемых евроблях, частично перекрыв центр Киева.
Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину.
Также среди требований владельцев евроблях есть принятие поправки к законопроекту №8487 об отмене акциза, что накануне не поддержал профильный комитет ВР.