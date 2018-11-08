Рада повысила штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Парламент одобрил в целом закон 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, который утверждает правила оформления так называемых евроблях, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины.
По словам председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в частности, этим законопроектом предусмотрено повышение действующих штрафов и "отмена нормы, которая позволяла нарушать таможенные правила и в течение года быть привлеченым к ответственности только один раз в сумме 8500 гривен".
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Напомним, в июле Верховная Рада приняла в первом чтении два проекта закона №8487 и №8488, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, с целью решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Отметим, продолжается митинг владельцев евроблях под стенами парламента. Они начали акцию накануне, 7 ноября. Люди требуют снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украине. По данным СМИ, некоторые участники митинга провел ночь под Радой.
В Кабмин тоже передали требования автомобилистов на евробляхах.